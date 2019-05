Jak snížit náklady na výrobu elektřiny? Zaplatit zákazníkům za posun spotřeby

Rostoucí závislost na solárních a větrných elektrárnách změnila způsob, jakým je nakládáno s vrcholy poptávky po elektrické energii. Jak na stránkách VoxEU popisují Laura Morch Andersen, Lars Garn Hansen, Carsten Lynge Jensen a Frank Wolak, Dánsko v této oblasti provedlo experiment, jehož cílem mělo být vyrovnání poptávky po elektrické energii a snížení její výše ve špičce. Nástrojem měly být náhodně udělované slevy založené na tom, jak moc daný spotřebitel snížil poptávku během špičky a přesunul ji na jiný čas.



Laura Morch Andersen a její kolegové tvrdí, že podobné systémy motivující k přesunu poptávky během dne snižují celkovou potřebu výrobních kapacit a zároveň zvyšují celkovou poptávku po elektrické energii. Kapacity totiž musí být nastaveny tak, aby uspokojily poptávku i během špičky. Pokud se ji podaří snížit, je možné omezit i velikost výrobních kapacit a se spotřebitelem se podělit o úspory.





Zdroje jako větrné či sluneční elektrárny se neřídí tím, jaká je právě poptávka po elektřině , ale počasím. To znamená, že roste potřeba přesunu poptávky do doby, kdy tyto zdroje vyrábí největší množství elektrické energie . A podle ekonomů k tomu může sloužit stejný systém motivace zákazníků.Například v Kalifornii je velká část elektrické energie generována solárními elektrárnami a pro vyrovnání rozdílu mezi poptávkou a nabídkou jsou většinou používány elektrárny plynové. Ty tak nabíhají s příchodem noci a jsou vypínány ráno, když roste produkce solárních elektráren. V takové situaci by bylo možné využít cenových signálů a motivace k tomu, aby klesla celková potřebná kapacita plynových elektráren. A vyhlazení poptávky by také přineslo snížení nákladů spojených s rychlým náběhem těchto zdrojů na plný výkon a poté jejich rychlého vypínání.Laura Morch Andersen na základě dánského experimentu tvrdí, že popsaný systém motivace k přesunu poptávky může skutečně generovat významné úspory. Pokud by pak zákazníci dostávali odměny za to, že během špičky výkonu obnovitelných zdrojů zvednou vlastní spotřebu, pomohlo by to financovat kapacity k uskladnění elektrické energie (tedy zejména baterie). Celkově by pak nastal posun k systému s vyšší spotřebou elektrické energie , ale menší potřebou zdrojů, protože ty stávající by byly využity efektivněji.Zdroj: VoxEU