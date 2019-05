Stiglitz: Kapitalismus může prospívat všem, nyní tomu tak ale není

V americké ekonomice nyní panuje nejnižší nezaměstnanost od konce šedesátých let, ale obyčejní lidé si jejích plodů i tak neužívají. Na stránkách The New York Times to tvrdí známý ekonom Joseph E. Stiglitz. Asi 90 % společnosti totiž během posledních 30 let čelilo stagnaci či dokonce poklesu svých příjmů a příčinou je prudký růst příjmové nerovnosti. Navíc platí, že budoucnost mladých lidí stále více závisí na bohatství jejich rodičů. „Tak to ale nemusí jít dál, existuje alternativa a tou je progresivní kapitalismus. Nejde o protimluv, ve skutečnosti je možné využít síly trhů k prospěchu celé společnosti,“ píše Stiglitz.



Ekonom tvrdí, že v osmdesátých letech proběhly Reaganovy reformy, které omezily schopnost vlády krotit excesy trhu. Byly přitom prezentovány jako něco, co povzbudí celou ekonomiku. K tomu ale nakonec nedošlo a podobný efekt měly podle Stiglitze daňové reformy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.





„Progresivní kapitalismus je založen na pochopení toho, co vede k růstu a zvýšení životního standardu společnosti a je cestou ze současných problémů,“ tvrdí ekonom. Dodává, že životní standard se dlouhodobě zlepšuje díky vědeckému pokroku a pokroku v organizaci celé společnosti včetně posilování vlády práva, institucí a demokracie. Vše pak musí stát na pravdivých faktech, ovšem „Trumpova vláda ohrožuje tyto pilíře ekonomiky a společnosti, protože útočí na samotné základy našich znalostí, odbornosti a instituce, které nám pomáhaly pravdu objevovat.“Spojené státy podle Stiglitze zapomněly, že zdrojem bohatství je kreativita a inovace lidí. Namísto zvětšování celkového koláče tak probíhá boj o to, kdo si z něj utrhne více. Ten je veden například zneužíváním tržní síly nebo získáváním informací neférovými způsoby. K tomuto stavu výrazně přispěli politici, protože „trhy nefungují ve vakuu“, ale mají například svůj regulační rámec.Podle Stiglitze se nyní roztáčí negativní spirála, kdy rostoucí nerovnost posiluje politický systém založený na moci peněz, což obratem zvyšuje nerovnost a oslabuje vládu práva. Řešení plyne z této diagnózy: Američané musí pochopit, že vláda hraje v ekonomice nezastupitelnou roli a platí to i o regulaci, která má pomáhat celé společnosti například tím, že zamezuje korporacím zneužívat svou pozici na trhu. Trhy pak samy od sebe nevyřeší problémy, jako je podpora nezaměstnanosti či fungování penzijního systému a potřebné investice do infrastruktury.Progresivní kapitalismus má být podle Stiglitze založen na nové smlouvě mezi voliči, jejich politickými zástupci a korporacemi. Stranou bychom naopak podle Stiglitze měli dát „neoliberální fantazii, že nekontrolované trhy přinesou prosperitu všem“. Kapitalismus může přinášet blaho pro všechny, což se dobře ukázalo například v období po druhé světové válce.Zdroj: The New York Times