Jaké bude léto v Chorvatsku? Výhled chorvatského počasí na prázdniny

Každý rok do Chorvatska míří tisíce českých rodin, a to především kvůli teplu, krásné přírodě a moři. Pokud i vy v těchto dnech plánujete dovolenou na chorvatském pobřeží a přemýšlíte nad termínem, přinášíme vám dlouhodobou předpověď na léto.

Květen

Už od druhého týdne v květnu vystoupají průměrné denní teploty v Chorvatsku nad 20 °C. V průběhu měsíce by se především na jihu měly teploty držet mezi 21 a 24 °C, v týdnu od 20. května by mělo přibýt oblačnosti a dojít by mělo i na občasné deště a bouřky. Lokální výskyt bouřek potrvá až do konce měsíce.

Červen

Na přelomu května a června budou teploty dosahovat průměru 25 °C přes den a v noci kolem 17 °C. Podobné počasí vydrží i první červnový týden, kdy meteorologové hlásí skoro jasno. Bouřky hrozí až o víkendu 8. – 9. června.

A po druhém červnovém víkendu se průměrné denní teploty zvýší na 27 – 29 °C a v noci budou dosahovat 18 – 19 °C. Od pátku 14. června opět místně hrozí bouřky, napadnout může až 31 milimetrů srážek. Bouřky by měly postupně ustávat a na konci června už meteorologové hlásí skoro jasno.

Červenec

První dva týdny letních prázdnin hlásí Chorvatsko slunečné počasí, nejvyšší denní teploty budou dosahovat až 32 °C, průměrně bude na území 29 °C. Přeháňky meteorologové hlásí od středy 17. července.

Ve čtvrtek 18. července by se měly místně objevit i bouřky. Na konci července by mělo být počasí slunečné, denní maxima vystoupají až na 32 °C, průměrné denní teploty by se měly pohybovat kolem 30 °C, v noci pak kolem 22 °C.

Srpen

Začátkem srpna vydrží teploty na průměrné denní hodnotě

30 °C a v noci 22 °C. Schodek nastane o třetím srpnovém víkendu, kdy teploty klesnou v průměru o dva stupně. Ke konci srpna budou dosahovat průměrné denní teploty 27 - 28 °C, v noci pak nepřesáhnout 20 °C.

Podle webu novalja.cz bývá v květnu teplota moře v Chorvatsku 16 °C, v červnu 22 °C, v červenci 24 °C, v srpnu 25 °C a v září 23 °C.

Pokud plánujete dovolenou v Chorvatsku, ale stále nevíte, do které konkrétní destinace směřovat, nejvyšší průměrné roční teploty bývají na ostrovech Vis, Hvar, v pobřežním městě Split a v Dubrovníku. Během června, července a srpna neklesnou teploty pod 21 °C. Teploty ve stínu mohou přesahovat až 33 °C.