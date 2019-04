Wall Street zakončila nerozhodně, Alphabet po výsledcích -8 %

Americké akciové trhy uzavřely poslední obchodní den měsíce smíšeně v blízkosti včerejšího závěru. Indexy dokázaly umazat odpolední ztráty, když S&P 500 zakončil seanci se zelenou nulou na hladině 2945 bodů a stále se tak pohybuje těsně u svých historických maxim. Pozornost investorů byla upřena především na probíhající výsledkovou sezónu, kdy svá čísla reportovaly anebo po závěru budou největší světové společnosti.

To se týká Alphabetu, který zveřejnil svá čísla včera po trhu. Akcie mateřské společnosti Google propadly o 7,5 %, což znamená největší ztrátu od roku 2012 poté, co tržby za 1Q nedosáhly na odhady analytiků. Nervozitu vzbuzuje zejména počet placených kliků, který rostl nejpomalejším tempem od roku 2016. Nedařilo se ani Applu, který ztratil 1,9 % a zveřejní své výsledky ještě dnes večer.

Zájem směřoval i do farmaceutického sektoru, a to konkrétně na Pfizer a Merck. Pfizer posílil o 2,6 % v návaznosti na výsledky, kdy společnost překonala odhady s tím, že opět zvyšovala ceny svých klíčových léků. Společnost v minulém roce dočasně pozastavila zvyšování cen po tlaku Donalda Trumpa na farmaceutické společnosti. Merck pak přidal 2,5 % díky rostoucím tržbám a plánovanému snižování nákladů, které by se mělo vyšplhat na 1,2 mld. USD. Dařilo se i společnosti General Electric, která zpevnila o 4,5 % po zprávách, že „pálí“ méně hotovosti než se očekávalo.

Index Dow Jones přidal 0,14 %, S&P 500 0,09 %, když Nasdaq ztratil 0,66.