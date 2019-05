Cestovky mění klientům zájezdy, na vině jsou problémy boeingu

Další změny v letních dovolených hlásí cestovní kanceláře. Klienty čekají zrušené nebo přesunuté lety a náhradní termíny. To vše je následek takzvaného uzemnění Boeingů 737 MAX. Šéf letecké firmy ale prý na schůzi akcionářů slíbil, že se budou snažit stroje do vzduchu dostat co nejdřív.

Dovolenou přes cestovku si koupila i slečna Hanka s přítelem. Jenže pocit radosti vystřídal strach. "Bojíme se, jestli vůbec odletíme, cestovka nám oznámila, že kvůli chybějícím letadlům nám může být bohužel změněn termín," řekla Hana TV Nova.

Změnu si v úterý vyslechla zhruba tisícovka cestujících. Ti na dovolenou v následujících týdnech budou muset odletět z jiného místa, než si původně zaplatili.

"Změny se týkají zejména odletových míst z moravských metropolí, což je Ostrava a Brno. V tomto případě klientům nabízíme třeba posun termínu, nebo také přesunutí odletu do Prahy," uvedl mluvčí CK Exim tours Petr Kostka.

Podle Ondřeje Rušikvase z cestovní kanceláře Blue Style řeší společnost náhradní dopravu, aby klientům usnadnila nelehkou situaci. "Některým poskytujeme kompenzaci v případě, že dojde ke zkrácení zájezdu," uvedl Rušikvas.

Některé cestovní kanceláře už klienty dokonce upozornily, že jejich zájezd je zrušený. "V tuto chvíli máme potvrzené zrušené čtvrteční lety do Marsa Alam a jako náhradu nabízíme odlety nedělní nebo jiné egyptské destinace - Hurghadu či Tabu," řekla TV Nova mluvčí CK Čedok Hana Součková.

"Hledáme řešení, které by pro naše zákazníky bylo co nejvýhodnější. Řešíme případnou náhradu zrušených spojů lety jiných společností," nastínil možné řešení mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.

Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka se společnosti podařilo situaci vyřešit tak, že u všech zájezdů, které cestovní kancelář na svém webu nabízí, si klienti mohou být stoprocentně jistí, že odletí a že se nic nebude měnit. "Máme zajištěného a potvrzeného dopravce," řekl Bezděk.