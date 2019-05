Jádro je třeba rozvíjet. V Praze se konalo Evropské jaderné fórum

Publikováno: 30.4.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Zástupci vlád, Evropské komise, dalších evropských institucí a neziskových organizací i energetičtí experti. Přes 200 hostů se zúčastnilo čtrnáctého plenárního zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF), které pořádala Česká republika společně s Evropskou komisí.

V úvodním panelu zasedli premiér Andrej Babiš, premiér Slovenské republiky Peter Pellegrini, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, slovenský ministr hospodářství Peter Žiga, rumunský ministr energetiky Anton Anton a generální ředitelé energetických agentur OECD William Magwood a Fatih Birol. Hlavními tématy letošního ENEF byl význam jaderné energetiky v rámci dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů a také podmínky pro dlouhodobý provoz jaderných elektráren v Evropě.

Úterní jednání ENEF zahájili premiéři ČR a SR, kteří vyzdvihli nutnost i nadále rozvíjet jadernou energetiku v našich zemích a v Evropě, a to jak s ohledem na snižování emisí CO2, tak zajištění energetické bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš potvrdil závazek vlády k využívání a rozvoji jaderné energetiky do budoucna, zároveň ale neopomněl zmínit složitost těchto projektů: „My jsme takový proces zahájili a já stále věřím, že se nám podaří projekt realizovat hladce. Zatím tomu všechno nasvědčuje. Jen je třeba, aby si každý, kdo se na tomto projektu podílí, uvědomil, že musí vydat maximum, a že nestačí dělat jen svou práci. Všichni musíme zabrat a vnímat to jako prioritu. Jinak to nepůjde,“ uvedl premiér Babiš.

Slovenský premiér Peter Pellegrini ve svém projevu hovořil o společném postoji české a slovenské vlády k jaderné energetice jako pilíři energetické bezpečnosti státu. Dále vyzdvihl roli jaderné energetiky v dlouhodobé strategii na snižování emisí CO2, odmítl aktuální návrhy na revizi Smlouvy o Euratom a informoval o finální fázi výstavby jaderné elektrárny Mochovce.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček mimo jiné připomněl, že snaha o snižování emisí CO2 je naší společnou úlohou, zdůraznil však, že každá členská země má svobodnou volbu při výběru nástrojů k jeho dosažení. ČR se ve Státní energetické koncepci přihlásila k postupnému ústupu od spalování uhlí, které má primárně nahradit právě jaderná energetika jako bezemisní, stabilní a bezpečný zdroj. “Vláda ČR považuje jadernou energetiku za velmi významný zdroj v procesu dekarbonizace, a to nejen výroby elektřiny, ale i využití potenciálu v sektoru teplárenství. Jedná o zdroj, na kterém stojí naše energetická bezpečnost. Proto vítám i explicitní zmínku o její roli v sdělení Evropské komise k dlouhodobé strategii snižování emisí v EU do roku 2050. Pevně věřím, že v dalších jednáních a diskuzích se role jaderné energetiky nevytratí a že tyto diskuze budou vedeny na základě principu technologické neutrality,“ uvedl ministr Havlíček. Ve svém vystoupení i při jednání se zástupci EK ministr Havlíček vyzdvihl význam ENEF, které považuje za jedinečnou a velmi užitečnou platformu pro diskusi o roli a budoucnosti rozvoje jádra, v aktuálním kontextu zejména s ohledem na transformaci energetického sektoru.

Dalšími tématy hlavního dne byla problematika Long Term Operation, tedy bezpečného prodlužování provozu jaderných zařízení, a sdělení Evropské komise k tzv. Long Term Strategy 2050, která by měla jasně vymezit kritéria k postupné dekarbonizaci Evropské unie.