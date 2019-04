Vodafone našel bezpečnostní mezery ve starším zařízení Huawei

Telekomunikační skupina Vodafone objevila bezpečnostní mezery v zařízení, která čínská společnost Huawei dodala v letech 2011 a 2012 její italské součásti. Uvádí se to v dnešní sdělení společností. Největší evropská telekomunikační skupina uvedla, že bezpečnostní chyby našla ve dvou produktech a že oba případy byly rychle vyřešeny.



Čínská společnost Huawei, která je největším světovým výrobcem telekomunikačního zařízení, čelí tlaku zejména ze strany Spojených států, podle kterých mohou technologie této firmy znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Huawei to odmítá.





V zařízení od Huawei z let 2009 a 2011 Vodafone zjistil takzvaná zadní vrátka (backdoor), která lze využít pro špionážní účely. Jde o speciální vstup do systému či programu, který je skrytou součástí jeho kódu a využívá se také pro vzdálenou administraci. Tento software mohl poskytnout neoprávněný přístup do pevné sítě operátora v Itálii , do systému, který poskytuje internetové služby milionům domácností a podniků.Další zranitelná místa byla objevena v zařízeních Huawei v roce 2012, uvedla agentura Bloomberg. Na vyřešení obou problémů firmy od začátku spolupracovaly. Žádný únik dat zjištěn nebyl.Čínská firma uvedla, že o problémech byla v letech 2011 a 2012 informována a v té době je řešila.Agentura Bloomberg ale upozorňuje na názory lidí, kteří se zúčastnili jednání těchto firem. Podle nich zranitelnost přetrvala v zařízení i po roce 2012, a to i v Británii, Německu, Španělsku a Portugalsku. Vodafone se firmy Huawei údajně držel kvůli příznivým cenám.Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a na evropský trh vstoupila v roce 2000. Vodafone od ní začal v roce 2008 kupovat routery pro Itálii , později také pro Británii, Německo, Španělsko a Portugalsko.