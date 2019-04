„Na nejnovější prognóze ČBA není zajímavé, že lehce snižuje výhled růstu HDP, ale to, že dobře zachycuje současné nejistoty, a to jak světové, tak domácí. Naše vnější rizika jsou nyní svázána s německým zpomalením a samo Německo se obává rizik svých exportů, zejména do Číny. A jelikož zbytek EU se vyvíjí neslaně-nemastně, tak další rizika jsou výrazně menší než ta plynoucí s Brexitu, a tedy nezajímavá. Čistě domácí nejistoty nezávisí ani tak na očekávané vyšší inflaci a mzdových tlacích v důsledku nízké nezaměstnanosti či cyklického deficitu veřejných financí, to jsou spíše jistoty. Vyplývají ale z protichůdných scénářů vývoje kurzu koruny, které se promítají i do úvah o vývoji úrokových sazeb,“ uvádí Lubomír Lízal, ekonom a člen dozorčí rady Expobank CZ, k makroekonomické prognóze České bankovní asociace.

