Mnuchin: O obchodní dohodě s Čínou se rozhodne do dvou týdnů

Americký ministr financí Steven Mnuchin a další vyjednavači obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou by měli již tento nebo příští týden vědět, zda se podaří dohodu dokončit, či zda je čas ukončit jednání bez dohody. Mnuchin a americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer dnes odlétají do Pekingu k dalšímu kolu jednání, které má ukončit rok trvající obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomika světa, a čínský tým by měl přiletět do USA k dalšímu jednání příští týden, uvedla agentura AP.



"Doufáme, že při příštích dvou kolech (jednání) v Číně a ve Washingtonu se ocitneme v bodě, kdy budeme moci prezidentovi oznámit, že buď máme dohodu, nebo že ji nemáme," řekl Mnuchin v rozhovoru s Fox Business Network. Dodal, že obě strany si přejí, aby se rozhodlo, zda budou schopny dohodu dokončit, nebo od ní odstoupí.



Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila Peking, že krade technologie a nutí zahraniční firmy působící v Číně předávat svá obchodní tajemství. Čína chce, aby se její firmy staly světovými lídry v oblasti vyspělého průmyslu, jako je robotika a umělá inteligence. Trump také kritizuje obrovský obchodní deficit, který mají Spojené státy s Čínou. Zavedl proto cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 250 miliard USD (5,7 bilionu Kč). Peking odpověděl odvetnými cly na dovoz zboží z USA, jehož hodnota dosahuje 110 miliard USD.



Mnuchin uvedl, že v rámci dřívějších kol jednání učinily obě strany velký pokrok. Stále však mají hodně práce před sebou.Vyjednavači stále jednají o tom, jak zajistit, že Peking bude plnit své závazky, ale také o tom, zda Trumpova vláda ponechá v platnosti cla na čínský dovoz. Mnuchin dodal, že mechanismus vymáhání stanovených pravidel potřebuje ještě trochu doladit.Úředníci z USA i podnikatelé upozorňují, že Čína v minulosti nedodržela sliby týkající se obchodních praktik.Trump také chce, aby Peking souhlasil s vyšším dovozem z USA. Kritici se však obávají, že případná dohoda může být na úkor ostatních zemí, které obchodují s Čínou, nebo že by společnosti z USA mohly získat prioritní přístup do Číny, což by mohlo snížit důležitost Světové obchodní organizace (WTO), jejímž cílem je prosazovat pravidla volného obchodu pro každého.