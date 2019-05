Japonská ekonomika, jako jedno velké „letadlo“

Podle nejnovějších kalkulaci (Nikkei) se Bank of Japan (BoJ) stala majoritním akcionářem ve 23 společnostech, jako je např. Nidec, Fanuc, Omron a to prostřednictvím ETF, přičemž od prvního čtvrtletí patřila mezi top 10 akcionářů už v 49,7 % zalistovaných japonských společnostech. V tomto druhu nesmyslného stimulu by měla podle všeho pokračovat.

Guvernér BoJ, Kuroda se v parlamentu "prořekl", kdy nejprve zmínil, že nákup ETF je kvůli stabilitě akciového trhu a následně se opravil, že to myslel tak, aby dosáhli "cenové stability". To je ale trošku rozdíl. Jeho první výrok ukazuje přesně ten způsob, jakým se chovají centrální banky, ať už Fed v prosinci / lednu, nebo BoJ nyní. Jen každá v jiném kontextu. Tento model má mnoho kritiků.

Japonská centrální banka dlouhodobě udržuje nízké úrokové sazby. Od 2016 je stanovena záporná úroková sazba na úrovni -0.1 procenta. V 90. letech se začalo s masivním snižováním úrokových sazeb, ale už od přelomu roku 1994-95 udržuje svůj "stav" pod 2 procenty. Přitom za poslední roky BoJ stimuluje veřejný, ale i soukromý sektor a dá se říci, že už je to malinko "přes čáru". Japonský model, tedy politika velmi levných peněz a tlačení nepřiměřeně velkého množství kapitálu jako ekonomický stimul má své meze.

Svým způsobem vidíme "znárodňování" soukromých podniků centrální bankou. Japonská centrální banka vlastní neuvěřitelných 75 procent všech japonských ETF, neboť stále pokračuje ve stimulaci sektoru kupováním domácích akcií, jako součást programu své měnové politiky.

Podle Zerohedge, byla minulý rok BoJ majoritním akcionářem přibližně ve 40 procentech zalistovaných společností. Podle kalkulací Nikkei v té době byla banka jeden z top 10 akcionářů v 1 446 zalistovaných společnostech z 3 735.

To bylo však loni, letos to jsou čísla extrémnější. BoJ vlastní více ETF (tedy nepřímo více akcií) a má větší podíly. V absolutních číslech to představuje 250 miliard USD v ETF. Ekonomický růst tak je zapříčiněn hlavně prostřednictvím dotací a stimulací, což by nebylo na škodu, pokud by tento model fungoval dočasně. Pokud však ekonomika roste pouze kvůli těmto faktorům, tak by mohl i menší kolaps v zemi zanechat značnou stopu. Zbývá tedy jen donekonečna tlačit, aby se všechny potenciální hrozby pokryly.

Následující graf nám ukazuje rozdíl mezi celkovými ETF a a ETF vlastněnými BoJ. Čísla jsou alarmující.

Pokud se podíváme na stav v EU, kde jsme se ocitli v patové situací, protože zvýšení sazeb by zvýšilo úroky především vysoce zadluženým zemím a snížení sazeb by na druhé straně rovněž ekonomice uškodilo, těžko hledat řešení. Pokud se situace v ECB nezmění a nedojde alespoň k nějakému logickému řešení, které by mohlo sice z krátkodobého hlediska ekonomice uškodit, ale z dlouhodobého pomoci, tak pravděpodobně bude následovat japonský model, kde svým způsobem dochází ke znárodnění soukromého majetku v praxi. To také není žádná výhra...