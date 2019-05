Rusnok (ČNB): Měly by se zdanit spekulativní byty. Malou daň by mělo jen trvalé bydliště a dále by už daň rostla

Guvernér ČNB Jiří Rusnok komentoval o víkendu myšlenku zdanění spekulativních bytů v tom smyslu, že takové zdanění by bylo jistě žádoucí a s velkou pravděpodobností by výrazným způsobem přispělo k řešení problematického vývoje realitního trhu v ČR.Podle Rusnoka by se pracovalo s registrem obyvatel. Pro nemovitosti v místě trvalého bydliště by platila minimální daň z nemovitosti a pro všechny další nemovitosti držené obyvateli by platily daně výrazně vyšší a s každou další nemovitostí také dále rostoucí. To by s velkou pravděpodobností mnohé čistě spekulativní nemovitosti poslalo zpátky na trh.