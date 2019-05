Erste by 6procentní bankovní daň obrala o cca 2% konsolidovaného zisku

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Premiér Andrej Babiš poprvé připustil možné zavedení sektorových daní. Ty by se týkaly bank, pojišťoven a uvažuje se i o mobilních operátorech. Sektorové daně dlouhodobě prosazuje ČSSD . Zatímco ještě v polovině dubna Babiš řekl, že se o zdanění bank vůbec nebude bavit, nyní je ochoten o návrhu debatovat. Poslední návrh ČSSD , jak byl prezentován v médiích, počítal se zvýšením korporátní daně pro banky na 25 % (ze současných 19 %), takže dopad pro české banky by byl přibližně 6 % z čistého zisku. Erste Group pak generuje v ČR necelých 40 % celkového zisku, takže zde by byl dopad něco přes 2 % z konsolidovaného zisku. Nicméně v této fázi se jedná jen o připuštění diskuze o případných sektorových daních. Zda budou zavedeny a případně v jaké podobě je stále nejisté.