Librový pohled na nemizející otazníky nad brexitem

Libra je letos v rámci skupiny G10 měnou připisující si jak vůči dolaru, tak i euru nejvyšší zisky. I přesto, že otazníky nad brexitem nezmizely, na trhu se již dříve usadil lehký optimismus spojený především s vírou v neuskutečnění neřízeného odchodu z EU. Otázkou je, co bude dál, a to (nejen) z pohledu sázkařů na libru.

Ještě předtím, než se zaměříme na odhad librového trhu, je potřeba si zrekapitulovat situaci a nastínit další možné scénáře. Britská premiérka Mayová na přelomu týdne oznámila, že hlasování o dohodě s EU bude odsunuto na (zatím) přesně neurčený termín do 12. března (předpokládáme, že hlasovat se bude právě v tento den). Pokud se bude historie opakovat a poslanci rozvodovou dohodu nepřijmou, bude následovat další hlasování (zřejmě již 13. března), tentokrát o možnosti tvrdého brexitu.

V tomto případě považujeme variantu vyslovení se pro neřízený odchod za nepravděpodobnou. Jestliže tedy bude tvrdý brexit odmítnut, dojde na v pořadí třetí hlasování (zřejmě 14. března), a to o odložení odchodu z EU. V případě jeho schválení bude potřeba souhlas Bruselu. Opačná varianta již tak jasná není – došlo by na tvrdý brexit, i když by byl předtím neodsouhlasen, nebo bychom se posunuli jiným směrem, např. k druhému referendu?

Z našeho pohledu je posunutí článku 50 preferovanou variantu. Z výše zmíněného je ale patrné, že všechny otazníky nad brexitem nezmizely a jen tak rychle nezmizí, což podtrhuje samotný rozkol mezi Brity. Poté, co premiérka Mayová oznámila plán hlasování „dohoda-tvrdý brexit-posunutí článku 50“, se přes librový trh přelila vlna optimistů, jež vydržela hned několik dní. Pokud se však podíváme na výhled trhu, optimismus - především ten krátkodobý - opět lehce pokulhává.

Odhad trhu ohledně vývoje kurzu libry reflektuje risk reversal, tj. opční strategie zajištění tvořená kombinací call a put opcí, ze které je možné vyčíst sázky trhu na možný posun podkladového aktiva v daném tenoru. Zaměříme-li se na čtrnáctidenní instrument, od zhruba poloviny února začal sílit onen optimismus, který postupně navyšoval objem opcí sázejících na silnější libru. V aktuálním týdnu se ale trend obrátil a ke slovu se opět začala hlásit druhá strana, vinou čehož se 14denní risk reversal GBPUSD a EURGBP dostal v prvním případě zpět více do záporu a ve druhém zase do plusu. To znamená, že u páru dolar-libra ještě více převažují opce sázející na slabší GBP a u euro-libry zase opce reflektující silnější společnou měnu oproti té britské.

Čtrnáctidenní instrument jsme zvolili proto, že ode dneška za čtrnáct dní by již měla být situace – alespoň podle hlasovacího plánu premiérky Mayové – o něco jasnější. Avšak zaměříme-li se na delší tenory, řekněme od jednoho až po šest měsíců, tam je jasná převaha víry ve slabší libru, což by stále naznačovalo převahu těch, kteří zdaleka nevěří v pro libru pozitivní rozuzlení brexitové ságy.

Závěrem je tedy možné říci, že i nedávný závan optimismu se z dlouhodobějšího hlediska jeví jako takřka zanedbatelný. Vývoj kolem brexitu v posledních týdnech, ba možná měsících, potvrdil silnou rozpolcenost Spojeného království, které se ani po více jak dvou letech nedokázalo v otázce odchodu z EU sjednotit. Do budoucna tak platí, že stát se může v podstatě cokoliv, avšak pro libru to pohledem současných trhů zatím nevypadá nikterak pozitivně.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.