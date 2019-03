Nezamýšlené důsledky legalizace marihuany a další QE od Fedu

„Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že úrazy chodců se v USA od roku 2012 zvedly o 25 %. Moc statistik mě nepřekvapí, ale tohle je jedna z těch, kterým se to povedlo. Co je příčinou? Instinktivně bychom mohli přemýšlet o tom, že jde o důsledek rozšíření mobilních telefonů. Ale tak to není,“ píše v jednom ze svých postřehů stratég Socgen's Albert Edwards.



Když totiž stratég prostudoval Spotlight on Pedestrian Traffic Fatalities report, objevilo se „mnohem přesvědčivější vysvětlení, které souvisí s legalizací marihuany“. „Sedm států, které legalizovaly rekreační používání marihuany (Aljaška, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington), vykázalo 16,4% roční růst v nehodách týkajících se chodců od roku 2012. Ostatní státy jako celek vykázaly za stejné období 5,8% roční pokles,“ píše Edwards.





Izabella Kaminska na stránkách FTAlphaville dodává, že podle stratéga tak možná část Spojených států zachvátila epidemie zkouřených chodců vrhajících se pod auta. Jeho vlastní zkušenost prý tento názor potvrzuje, protože když navštívil San Francisco, byl „šokován z toho, kolik lidí bylo viditelně pod vlivem drog a alkoholu , a tím, jak byla všude kolem cítit marihuana“.Stratég se pak ve svém zamyšlení věnuje i tomu, zda náhodnou nejsou investoři také v přílišném opojení podobně jako chodci v některých amerických městech. Trhy totiž podle něj stále více věří, že Fed bude relativně brzy dotlačen k dalšímu kvantitativnímu uvolňování. Jediným důvodem je přitom to, že „šéf Fedu Powell v prosinci překvapivě rezignoval na další utahování poté, co si trhy prošly kómatem“. Podle Edwardse by ale bylo lepší věnovat pozornost spíše tomu, že v minulosti bylo ukončení cyklu zvedání sazeb „předehrou recese“.Zdroj: FTAlphaville