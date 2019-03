ANO před eurovolbami posiluje, v Česku by uspělo sedm stran

Podle aktuální predikce voleb do Evropského parlamentu, kterou zveřejnil sám parlament, by v Česku překročilo pětiprocentní hranici celkem sedm stran. S velkým náskokem by volby vyhrálo hnutí ANO, které by získalo přes 30 % a 8 mandátů. Od poslední predikce posílili lidovci a piráti, naopak oslabily ODS a ČSSD. Nejsilnější skupinou by v Evropském parlamentu nadále byla Evropská lidová strana.

Predikce vychází z výsledků únorových průzkumů agentury STEM a CVVM. Hnutí ANO by podle ní získalo 31,2 %, což odpovídá zisku 8 mandátů v Evropském parlamentu. Na druhé místo se od posledního průzkumu posunuli Piráti (15,1 %, 4 mandáty). ODS by byla třetí (12,8 %, 3 mandáty).

To představuje oproti minulému průzkumu ztrátu jednoho mandátu pro občanské demokraty. O jedno křeslo si pohoršili v průzkumu i sociální demokraté, kteří by získali 9,7 % a stejně jako s komunisté (9,2 %) by do Bruselu a Štrasburku posílali dva europoslance.

Po jednom mandátu by měly SPD (6,1 %) a KDU-ČSL (5,5 %). Pod čarou v průzkumu zůstávají STAN (4,3 %) a TOP 09 (3,3 %). Obě uskupení se ovšem opět dohodla na společné kandidátce, což zatím průzkum nezohledňuje.

Strany se v Evropském parlamentu sdružují do skupin názorově příbuzných stran. Tou nejsilnější skupinou by i podle nové predikce měla zůstat Evropská lidová strana (EPP) sdružující středopravé a křesťanskodemokratické strany. Česko v ní ve stávajícím parlamentu zastupují TOP 09, STAN a lidovci. Predikce předpovídá zisk 181 mandátů, doposud jich má 217.

Druhou nejsilnější skupinou by podle predikce měli být socialisté se ziskem 135 mandátů. Na třetí místo se podle odhadů má posunout uskupení liberálů a demokratů ALDE, kam patří v Evropském parlamentu i hnutí ANO.