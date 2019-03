Čínské pevninské akcie získávají větší vliv v globálních indexech

Správce globálních akciových indexů, společnost MSCI, zvýší význam akcií velkých čínských firem ve svých benchmark indexech. Na velmi regulovaný čínský pevninský trh by to mohlo přinést další peníze.

Váha (inclusion factor) čínských akcií třídy A, což jsou tituly obchodované v jüanech v pevninské Číně, se zvýší z 5 na 20 %. Krok společnosti MSCI se odehraje ve třech krocích do letošního listopadu.

Čínské akcie, které se loni prudce propadly, jsou letos zatím na roztrhání. Jenom v únoru se zvedly o 14 %. Nahoru je poháněl optimismus z pokroku z ukončení obchodní války mezi USA a Čínou a očekávání, že MSCI udělá to, co právě udělala. Dnes se širší index CSI 300, který zahrnuje 300 akcií třídy A listovaných na burzích v Šanghaji a v Šenčenu, zvedl o 2,2 %. Od začátku roku je zatím větší o skoro 25 %. Pro srovnání širší index amerických akcií S&P 500 je letos zatím větší o 11 %.

Silný příliv dalších finančních prostředků do Číny předpokládá americká banka Citi. Podle UBS Securities by příliv na trh s akcemi třídy A jenom letos mohl přilákat 67 miliard dolarů. Finanční prostředky ze zahraničí v Číně nadále podléhají přísným kapitálovým kontrolám.

Do indexu MSCI Emerging Markets byly čínské akcie třídy A poprvé zařazeny loni. Ze zahraničí jsou přístupné skrze propojení mezi hongkongskou burzou a burzou v Šanghaji.

Je otázkou, kam by MSCI mohla pokračovat dál. Aby zvýšila váhu nad 20 %, musely by čínské úřady řešit množství zbylých otázek týkajících se přístupu na trh, a to včetně překážek v přístupu k hedgingu a k derivátovým nástrojům, uvedla podle CNBC firma.

„Jak ukazuje zastoupení Číny v globálních benchmark indexech, nemít žádnou nebo jenom malou expozici na tento trh se postupně stává aktivním rozhodnutím,“ uvedl Nicholas Yeo z Aberdeen Standard Investments. Stejná společnost se ale podle něj domnívá, že upravovat svoje portfolia kvůli tomu není nutné.

Zdroje: MSCI, CNBC, Bloomberg