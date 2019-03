V britských supermarketech je méně dováženého zboží, spotřebitelé se chovají jako v dobách recese

Supermarkety v Británii mění v rámci příprav na brexit skladbu zboží a snižují tradičně přísné standardy týkající se čerstvých produktů a jejich velikosti, tvaru a barev. V regálech tak prořídly zejména řady dovážených položek, ukázal průzkum společnosti Kantar, o němž informoval server Independent. Spotřebitelé se podle něj navíc začínají chovat jako v dobách recese.



Před odchodem Spojeného království z Evropské unie, který má podle plánu nastat už za 28 dní, obchody rovněž úplně vyřadily některé zboží. Panují obavy, že pokud by země opustila evropský blok bez dohody o podmínkách rozluky, mohlo by to vést k opožďování nebo přerušení dodávek, k růstu cen a k nedostatku některých potravin, připomíná Independent.





Společnost Kantar nicméně soudí, že současná situace "celkově pomůže v boji proti obalům a plastům, proti plýtvání potravinami a proti obezitě". Jedinou stinnou stránkou podle ní je, že nakupování bude Britům trvat o něco déle než dosud, protože kvůli snižujícím se standardům budou muset pečlivěji vybírat.Britští spotřebitelé se podle průzkumu začínají chovat podobně jako v době recese po finanční krizi. Dlouhodobý trend kupovat si zdravé jídlo se ustálil, ale roste počet hotových jídel, která si dospělí kupují do práce . Méně lidí si také dopřává jídlo a pití mimo domov.