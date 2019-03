Stříbrnou medaili v růstu HDP si Česko udrželo (Analýzy makroindikátorů)

Český statistický úřad dnes revidoval růstová čísla za čtvrté čtvrtletí. Ekonomická dynamika podle nového odhadu vykázala mezičtvrtletní růst ve výši 0,9 %, o jednu desetinu procentního bodu méně než původní odhad. V meziročním srovnání HDP přidal o 2,8 %. Česká ekonomika tak předvedla velmi dobrý výkon, a to navzdory stagnaci německé ekonomiky. Ve srovnání mezičtvrtletního růstu se zbytkem regionu si tak Česko udrželo druhou příčku hned za maďarskou ekonomikou. Mezičtvrtletní růst byl tažen jednoznačně čistými exporty. Ty přispěly 1,1 pb. Výsledek byl dán překvapivě ani ne tak nižší dynamikou importů jako spíše rychlejším tempem růstu exportů. To je vzhledem ke skomírající německé ekonomice v závěru loňského roku překvapivé. Příspěvek investic byl naopak záporný (-0,1 pb). Pravidlo n+3 tedy zřejmě donutilo veřejný sektor dočerpat prostředky z fondů EU raději v předstihu, než aby stát o přidělené peníze přišel. Zatímco ve třetím kvartále investice k růstu přispěly 0,9 pb, závěrečné čtvrtletí už přišlo v tomto ohledu zkrátka. Spotřeba domácností přispěla do mlýna s 0,1 pb, změna stavu zásob z růstu naopak 0,1 pb ukrojila.

Za celý rok 2018 si česká ekonomika připsala 3,0 %. V letošním roce očekáváme růst HDP na úrovni 2,7 %. Bude se tedy jednat o mírné zpomalení. Struktura růstu by měla být vyváženější. Kromě domácí poptávky by ruku k dílu měly přiložit i čisté exporty. Investice to naopak budou mít letos složitější. Budou bojovat s vysokou srovnávací základnou, ale i slabším přílivem peněz z EU fondů. Ve vzduchu navíc visí řada globálních rizik, která budou od investování odrazovat soukromý sektor. Investice tak letos podle naší prognózy vzrostou jen o 2,2 %. Spotřeba domácností by naopak měla zůstat silná. Mzdový růst sice již nebude tak agresivní, jak tomu bylo v roce 2018, i tak bude ale dostatečně robustní na to, aby spotřebu dále podporoval. Ta by měla v reálném vyjádření přidat 3,2 %. Silný hospodářský růst společně s akcelerující inflací je i důvodem, proč další zvýšení úrokových sazeb očekáváme už na březnovém zasedání centrální banky. Další by mělo následovat v srpnu.