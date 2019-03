Začalo meteorologické jaro.

Meteorologické jaro je tady! Přineslo s sebou ochlazení, o víkendu by ve vyšších polohách mohlo dokonce sněžit.

Zatímco astronomické jaro začíná letos 20. března, to meteorologické odstartovalo se začátkem měsíce. Spolu s ním do Česka dorazila studená fronta, která přinesla prudké ochlazení. O víkendu by podle předpovědi mohlo dokonce sněžit.







Brzký příchod jara kromě lyžařů, kteří si zimních radovánek příliš dlouho neužili, trápí také zemědělce. V teplém počasí se množí škůdci a plíseň, zrychluje se také vegetační růst. Pokud by pak třeba na konci března udeřily mrazy, vyrašené pupeny by zničily.