Je v zájmu Evropy silnější globální pozice eura?

„Stále více se hovoří o tom, zda by mocenské změny ve světě měly být vnímány jako důvod pro posílení globální role eura. Podle některých názorů sebou pozice globální rezervní měny nese monetární moc a zejména možnost použít vstup do finančních a platebních systémů jako zbraň pro prosazování svých zájmů“, píše na stránkách VoxEU člen vedení ECB Benoît Coeuré.



Podle některých názorů se může stát, že pasivní přístup Evropy nakonec povede k tomu, že jiní budou používat svou monetární moc proti ní. ECB podobné otázky v současné době nebere při své práci v úvahu, „nerozhoduje o roli Evropy ve světě.“ Coeuré ale dodává, že vůči zmíněné debatě „není indiferentní, a to ze dvou hlavních důvodů“.





První z nich se týká toho, jak by do sebe zapadala politika namířená na posílení role eura ve světě na straně jedné a stav evropského hospodářství na straně druhé. Zde je největším problémem neexistence jednotného bezpečného aktiva, které by Evropa mohla poskytovat jako stabilizační prvek zejména v turbulentních časech. K tomu se přidává velká fragmentace evropských kapitálových trhů a v neposlední řadě i častá neschopnost evropských zemí hovořit jedním hlasem.Druhý hlavní důvod, proč se ECB zajímá o debatu týkající se globální role eura , vidí Coeuré v monetární politice a přenosových mechanismech. Rostoucí význam eura na mezinárodním poli by podle něj měl snižovat sílu dopadu vnějších šoků na inflaci v eurozóně. ECB by se tak mohla více zaměřovat na faktory vnitřní. Pozitivní by pak měl být i dopad na finanční podmínky v měnové unii. Globální rezervní měna sebou totiž přináší větší monetární autonomii.Coeuré připomíná, že euro má již nyní na mezinárodních trzích silnou pozici a popsané efekty a témata jsou tudíž relevantní již dnes. I když v posledních letech „jeho mezinárodní role slábne, což je primárně symptom chyb, které stály na počátku EMU“. Pokud by pak došlo k obratu a „byla by adoptována správná ekonomická politika“, silnější pozice eura by mohla zlepšit přenosové mechanismy napříč finančními trhy eurozóny a omezit jejich hrozící fragmentaci.