Úspěšné finále

I když zpřesněný odhad HDP za poslední kvartál loňského roku je o jednu desetinu procentního bodu pod tím předběžným, stále je možné hovořit o velmi dobrém finiši. Ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zrychlila a připsala oproti tomu třetímu 0,9 %, což pak znamenalo meziroční růst 2,8 %.Na straně poptávky růst podporovala především investiční aktivita a zahraniční obchod . O investicích už předem nebylo pochyb, zvlášť když firmy pod tlakem nedostatku zaměstnanců musejí stále více investovat do nových technologií. Stejně tak bylo možné počítat i s vyššími investicemi do infrastruktury a bydlení Co je na posledních výsledcích zarážející, je slabá spotřeba domácností, která se v závěru roku zvýšila jen o 2,2 %. S ohledem na rekordní zaměstnanost i silný růst mezd jde o poměrně nízké číslo, které nekoresponduje ani s vysokým optimismem spotřebitelů. Zdá se, že se domácnosti začaly přece jen připravovat na horší časy a svoji expandující spotřebu začaly mírně korigovat.Stranu poptávky i na konci roku „řídil“ zpracovatelský průmysl , který se podle statistického úřadu podílel na růstu zhruba čtvrtinou. A prim opět sehrály automobilky a další silný obor – výroba elektrických strojů a zařízení. K růstu nicméně přispívaly i další odvětví, vč. obchodu, stavebnictví nebo IT služeb.Za celý rok 2018 si ekonomika připsala tři procenta. Ve srovnání s rokem 2017 jde o výrazné zpomalení, nicméně s ohledem na růst zemí eurozóny, kam směřuje většina tuzemského exportu, jde stále o velmi dobré číslo.Předpokládáme však, že se jej v letošním roce nepodaří udržet a náš růst zpomalí na zhruba 2,6 %. Důvodem jsou přetrvávající rizika a nejistoty ovlivňující vývoj zahraniční poptávky a současně i domácí bariéry pro další expanzi v podobě nedostatku pracovníků.