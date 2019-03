Rozbřesk: Další test prognózy ČNB

Zdá se, že ČNB má chuť své úrokové sazby znovu zvýšit, a dál tak postupovat na cestě v tzv. normalizaci úrokových sazeb. Prozatím ji od toho odrazoval vysoký stupeň nejistoty a rizika převážně externí povahy, zatímco domácí čísla spíše nahrávala vyšším sazbám.

A platí to i nadále, vezmeme-li v úvahu statistiky zveřejněné v době od posledního zasedání bankovní rady. Ať už jde o vyšší než očekávanou inflaci, která se dostala půl procentního bodu nad prognózu, jádrovou inflaci atakující 3% hranici nebo poslední loňský HDP. Ten se sice dnes dočkal zpřesnění i detailů, které za ním stály, nicméně o revoluční změnu zřejmě nepůjde. Problémem z pohledu centrální banky však zůstává, že půjde o vesměs stará čísla. S ohledem na tzv. forward looking přístup mohou být tato data zajímavá, nicméně nejsou ničím jiným než odrazem vzdalující se minulosti. Mnohem podstatnější, než jejich minulé odchylky, by mělo být, zda tato čísla přepisují výhled v horizontu 1-1,5 roku. A to už přece jen tak jisté rozhodně není. Zvlášť pokud je prognóza na tomto horizontu optimistická, když předpokládá, že ekonomický růst bude opět akcelerovat a koruna rychle posilovat. „Jistá“ je zatím jen inflace, která se v únoru pravděpodobně posunula znovu vzhůru a v březnu se může dokonce dotknout tří procent. Poté ji však pravděpodobně čeká rychlý návrat zpět ke dvěma procentům, kde se nejspíše udrží i na horizontu prognózy.



Argumenty k rychlejšímu postupu se sazbami tak zatím dává ČNB do rukou snad jen koruna, která po čase citlivě reaguje na jakékoliv jestřábí výroky centrálních bankéřů a vlastně především díky nim se v posledních dnech vrátila k prognózované úrovni. Jestli se ji však bude chtít následovat prognózu i ve druhém čtvrtletí, kdy by si podle ČNB měla připsat k dobru skoro 2 %, už tak jisté rozhodně není. Ani na konci prvního poločasu mezi zasedáními bankovní rady není jasné, jak může dopadnout její hlasování. Chuť zvyšovat sazby tu nepochybně je, nicméně otázkou zůstává, zda ji ještě na chvíli nepotlačí ony přetrvávající rizika a nejistoty. Nezbývá, než sledovat každé relevantnější domácí i zahraniční číslo a vyhodnocovat. Už dnes jsme moudřejší, pokud jde o vývojekonomiky v dávném čtvrtém kvartále nebo o náladách panujících v největším tuzemském odvětví v právě skončeném únoru. Jisté je jen to, že centrální bankéři mají ještě 4 celé týdny, než budou muset znovu rozhodovat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se včera konečně dotkla úrovně prognózované centrální bankou pro první kvartál letošního roku a následně se pohybovala jen těsně nad ní. Zdá se, že koruně svědčí jestřábí výroky o potřebě dalšího zvýšení úrokových sazeb, i když do dalšího zasedání bankovní rady zbývají ještě čtyři týdny, během kterých se toho může ještě nemálo změnit nebo alespoň vyjasnit. Otázkou tak zůstává nikoliv „jestli“, ale „kdy“ se ČNB ke zvýšení sazeb odhodlá. A odpověď může postupně vykrystalizovat z letošních statistik, z nichž jedna (PMI) bude k dispozici už dnes.

MF se podařilo úspěšně realizovat další tři aukce státních dluhopisů, i když od posledně s přece jen mírně vyšším výnosem. Na druhou stranu ostřejší rétorika centrálních bankéřů nárůst výnosů na dluhopisovém trhu nepřímo podporuje. A motivovat může i zahraniční investory, kteří minimálně v lednu o korunové papíry moc zájem nejevili, když svá portfolia zredukovali o téměř 33 mld. korun. I tak však zůstávají s podílem necelých 39 % relativně největším skupinou na trhu.



Zahraniční forex

Historicky nejnižší volatilita na eurodolarovém páru a bezvětří na trhu přetrvává bez ohledu na příchozí data či politické události.

Dnes by trh mohly teoreticky zaujmout údaje o inflaci v eurozóně (zřejmě nepatrně vzroste na 1,5 %), či podnikatelská nálada v americkém průmyslu (ISM).



Ropa

S končícím týdnem se cena ropy Brent oklepala z Trumpovy kritiky kartelu OPEC a vrátila se zpět nad 66 USD/barel. Náladu ropným býkům zlepšují jak pokračující těžební škrty producentských zemí OPEC, tak i prudký pokles exportů z Venezuely. Ta pod tíhou amerických sankcí vyvezla za poslední měsíc o 40 % méně ropy a ropných produktů (920 tis. barelů denně) a přispívá tak k utahování globálního trhu.

Dnes bude ropný trh zajímat především vývoj aktivity amerických těžařů, který zveřejní agentura Baker Hughes.