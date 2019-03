Míl: Tendr na dostavbu JE v r.2021, dodavatel vybrán do 2024

Podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla je realistické datum pro vypsání tendru na nový jaderný blok rok 2021. Výběr dodavatele by mohl být znám v roce 2024. Na základě nákladů by se následně politici rozhodli, jestli se bude v dostavbě pokračovat. Náklady v tomto období by měly být 2-3 mld. Kč (3,7-5,6 Kč na akcii). Z našeho pohledu nezazněla řádná nová informace. Opakujeme náš názor, že ČEZ nebude stavět jaderné bloky bez vládních garancí.