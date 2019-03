Ekonomika loni vzrostla o 3,0 %

Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok činil 3,0 %.



„Výkon české ekonomiky v loňském roce vzrostl o 3,0 %. V průběhu roku docházelo k mírnému zrychlování mezičtvrtletního růstu. Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice. Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více investovali do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní infrastruktury,“ říká Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

