Dnes večer ČEZ plánovaně odstaví první temelínský blok. Důvodem jsou kontroly a výměna paliva

K odstavení prvního bloku dojde po roce plynulého provozu. Blok totiž vyrábí elektřinu nepřetržitě od loňského 1. března. „Historicky jde o nejdelší provoz jednoho bloku v období mezi dvěma odstávkami. Velmi důležité přitom je, že se jednalo o provoz bezpečný s prakticky stoprocentní spolehlivostí, bez nutnosti blok odstavovat,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Během té doby temelínská jednička vyrobila 9,4 TWh. Spotřebovala přitom dvě desítky tun uranu. Stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny vyrobily spálením 8,5 miliónu tun uhlí. K jeho přepravě by byl potřeba vlak dlouhý dva tisíce kilometrů, tedy například z Prahy do Madridu.

Pravidelně energetici během odstávky mění část paliva. Konkrétně v reaktoru vymění 48 ze 163 palivových souborů. Důležitou prací na reaktorovém sále bude i vyzkoušení nového kontejneru na použité palivo. První kontejner od nového dodavatele Škody JS převzal Temelín loni v závěru roku. „Testy budou pokračovat podle plánu, pracovat budeme zatím s imitátory paliva. Chceme, aby práce s novými českými kontejnery probíhaly stejně hladce, jako s původním dodavatelem,“ upřesňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. Reálné použité palivo zavezou specialisté do dvou kontejnerů dosavadního výrobce z Německa.

Vedle toho energetici zkontrolují turbínu nebo bezpečnostní divize. V plánu mají realizaci sedmi desítek investičních akcí. Například začne důležitá rekonstrukce vnitřního povrchu jednoho z největších temelínských potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií uvnitř strojovny. http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/ V závěru odstávky proběhne zkouška těsnosti ochranné budovy kolem reaktoru (kontejnmentu). Důležitá třídenní zkouška se provádí na každém bloku ve čtyřletých intervalech.

I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Začátek odstávky druhého bloku je plánován na druhou polovinu června. Od začátku roku vyrobil Temelín 3,02 TWh elektřiny.

Ing. Marek Sviták

tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ