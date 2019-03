Tesla uvedla na trh Model 3 za základních 35.000 USD, prodávát bude jen online

Americká společnost Tesla ve čtvrtek uvedla na trh dlouho slibovanou základní verzi sedanu Model 3 s cenou od 35.000 dolarů (bezmála 800.000 korun). Firma zároveň oznámila, že ve snaze zvýšit poptávku a snížit náklady přechází na výhradně onlinový prodej. Píší o tom zahraniční média.



Čtyřdveřový Model 3, který Tesla poprvé předvedla v červenci 2017, ujede na jedno nabití asi 350 kilometrů. Firma ho chtěla nabízet jako alternativu k luxusnějším modelům. Průměrná cena se však podle BBC nedávno přešvihla přes 50.000 dolarů. Přechod na onlinový prodej by měl umožnit snížit cenu elektrického vozidla v průměru o šest procent. Týkat by se to mělo i sedanu Model S a sportovně-užitkového vozu Model X.



Podle agentury AP některé kamenné prodejny zůstanou otevřeny a poslouží jako galerie nebo informační centra. Kolik obchodů zůstane otevřeno či kolik lidí firma propustí, šéf společnosti Elon Musk na čtvrteční tiskové konferenci nesdělil. Poznamenal ale, že změna je nutná.





"Je rok 2019. Lidé chtějí kupovat věci online," prohlásil Musk. Rozhodnutí bylo podle něj těžké, ale správné.