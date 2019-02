Index S&P500 počtvrté u silné rezistence! Prorazí? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 25. 2. 2019

Americké zámořské indexy od počátku roku silně posilují a smazávají ztráty z konce minulého roku. Tento týden přinesl mnoho zajímavých zpráv v podobě předběžných výsledků obchodního jednání mezi USA a Čínou, komentář předsedy americké centrální banky Jerome Powella na půdě amerického senátu, dalšího jednání a možného odkladu odchodu Spojeného království z Evropské unie a zklamání z vietnamského summitu.

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že odloží uvalování nových cel na čínské zboží. Během víkendu totiž bylo dosaženo podstatného pokroku v jednáních o vzájemném obchodu. Potvrdil také, že v případě dalšího pokroku se chystá sejít se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem na svém floridském letovisku Mar-a-Lago. Trump oznámil, že USA učinily podstatný pokrok v obchodních jednáních s Čínou o důležitých strukturálních tématech včetně ochrany duševního vlastnictví, převodu technologií, zemědělství, služeb, měny a mnoha dalších témat. V důsledku produktivních rozhovorů odloží navyšování cel z americké strany, dosud plánované na 1. březen. Pokud obě strany dosáhnou dalšího pokroku, hodlá Trump uspořádat setkání s čínským prezidentem, aby uzavřeli příslušnou dohodu. Trhy však na tyto zprávy reagovaly rozpačitě a uzavřely jen s malými zisky. Lze tak předpokládat, že optimismus z těchto jednání už jen akciových ind'exec'h zahrnut.

Britská premiérka Theresa May ve svých plánech dalšího postupu plánuje až dvouměsíční odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie. Vládní činitelé připravili sérii alternativních řešení ve snaze předejít rezignacím ministrů, kteří jsou rozhodnuti podpořit návrh části poslanců odmítnout odchod Británie z EU bez uzavření dohody. Ministerská předsedkyně už řekla, že parlament nebude nyní hlasovat o brexitové dohodě, má se tak ale stát do 12. března, tedy pouhých 17 dní před stanoveným termínem brexitu.

Úterní a středeční seance přinesla projev předsedy Fedu Jerome Powella, který před americkými Senátory zopakoval, že Fed zatím nehodlá s dalším zvyšováním sazeb nijak pospíchat. Důvodem jsou obavy ze zpomalování ekonomické aktivity a nedávná horší makrodata. Zároveň ale dodal, že kondice americké ekonomiky zůstane i nadále robustní. Výhled trhu pro další vývoj sazeb se po včerejšku nijak výrazně nezměnil a trh dál přičítá větší pravděpodobnost jejich letošnímu snížení než jejich letošnímu růstu. Podle Powella jsou současné ekonomické podmínky zdravé a výhled zůstává pozitivní. V minulých měsících však podle jeho slov Fed zaznamenal několik rozporuplných signálů. Situace na finančních trzích byla volatilní, přičemž finanční podmínky v současné době podporují hospodářský růst méně, než tomu bylo na začátku loňského roku. Míra nejistoty navíc zůstává značná. Na druhou stranu Powell zmínil silný trh práce, známky rychlejšího růstu mezd i spotřebitelských výdajů.

Trhy dnes ráno zastihla zpráva, že severokorejský vůdce si chce jaderné zbraně nechat a žádná dohoda nebude. Druhá schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského lídra Kim Čong-una tak skončila předčasně bez společného obědu. Podle Bílého domu žádná společná deklarace podepsána nebude. Trump na tiskové konferenci řekl, že Kim žádá úplné zrušení všech sankcí na KLDR, ale zároveň si chce ponechat část jaderného arzenálu.

Za USA se dnes bude pozornost upírat ke zveřejnění revize amerického HDP za 4Q 2018. Německo představí report vývoje indexů spotřebitelských cen CPI za měsíc únor. Zajímavá situace se rýsuje na nejširším americkém indexu S&P500, kdy došlo ke čtvrtému odrazu od rezistence na úrovni 2800 - 2820 bodů. Ačkoliv je technickou analýzu na indexovém podkladu nutné brát s určitým odstupem, je zcela zřejmé, že malá korekce by nyní opět pročistila vzduch a umožnila akciím nabrat sílu do následujících dní a týdnů. Právě dnešní report HDP může být strůjcem větší volatility. Report totiž ukáže, jak si vedla americká ekonomika v závěru roku. Jelikož první čtení bylo kvůli shutdownu odloženo, obchodníci se dozvědí, co za touto dynamikou stojí.

Vývoj index S&P500 (Daily, 2017-2019)



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 25. 2. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

22. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 060,23 1 053 1 040 ↓ -0,69 1 030 - 1 080 3 4 Dow Jones (US) 26 031,81 25 439 25 400 ↓ -2,28 24 400 - 26 600 1 6 NASDAQ C.(US) 7 527,84 7 358 7 300 ↓ -2,26 7 100 - 7 700 1 6 FTSE 100 (VB) 7 178,60 7 052 7 107 ↓ -1,77 6 600 - 7 400 3 4 DAX (Něm.) 11 457,70 11 383 11 429 ↓ -0,65 11 000 - 11 800 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 21 425,51 20 998 21 079 ↓ -2,00 19 750 - 22 000 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

22. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 060,23 1 064 1 050 ↑ 0,32 1 040 - 1 110 3 4 Dow Jones (US) 26 031,81 25 614 25 447 ↓ -1,60 24 500 - 27 000 2 5 NASDAQ C.(US) 7 527,84 7 407 7 371 ↓ -1,60 6 950 - 8 000 2 5 FTSE 100 (VB) 7 178,60 7 254 7 300 ↑ 1,05 6 800 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 11 457,70 11 533 11 700 ↑ 0,66 10 500 - 12 200 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 21 425,51 21 334 21 285 ↓ -0,43 20 000 - 23 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers