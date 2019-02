Mali by sa investori zaoberať spomalením priemyslu?

Po zverejnení februárových PMI dát z Číny vieme s istotou povedať, že február je prvý mesiac za takmer 7 rokov, kedy PMI naznačuje spomalenie súčasne v eurozóne, Číne a v Japonsku. Malo by toto spomalenie zaujímať investorov? Na túto problematiku sa bližšie pozrieme v tejto analýze.

Sumár

Výsledky dát PMI potvrdili globálne priemyselné spomalenie

Problémy v priemysle sú dostatočne silné na to, aby sa pretavili do akciových trhov

DE30 sa nachádza na kľúčovej rezistencii

Výroba má problémy

Údaje z Číny potvrdili, že výroba má problémy. Február bol prvým mesiacom od októbra 2012, kedy PMI eurozóny, Japonska a Číny klesli pod hranicu 50 bodov. Prvý pokles pod 50 bodov nastal v júny 2016. K spomaleniu došlo po tom, čo sa sprísnili podmienky financovania a priemysel, ktorý zažíval pokrízové oživenie sa spomalil. Toto spomalenie však nemalo výrazný dopad na akciové trhy. Došlo síce ku korekcii na akciových indexoch (SP500, DE30), avšak v čase keď PMI kleslo pod hranicu 50 bodov vo všetkých troch regiónoch súčasne, akciové indexy sa nachádzali v blízkosti minimálnych úrovni. V druhej polovici roka 2012 zaznamenal americký akciový index S&P 500 nárast hodnoty o 12% a DE30 o takmer 20%.

Výrobné podmienky sa zhoršujú najrýchlejším tempom od roku 2012. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Monetárna politika mala veľký dopad na akciové trhy

V roku 2012 sa globálna ekonomika nachádzala v počiatočnom štádiu hospodárskeho cyklu a po zničujúcej recesii v roku 2009 existoval dostatok nevyužitých kapacít. To však už dnes neplatí, keďže rastový ekonomický cyklus trvá už desiaty rok. Ešte väčším problémom je to, že 3 najväčšie centrálne banky (FED,ECB,BOJ) spustili program nákupu aktív (známy tiež ako QE – quantitative easing, alebo tlačenie peňazí). Program nákupu aktív sa však ukončil už minulý rok a bilancie centrálnych bánk by sa mali znižovať počas celého roka 2019. Aj napriek tomu, že FED nepristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb, znižovanie bilancií centrálnych bánk bude pôsobiť reštriktívne, čo bude mať opačný efekt ako v roku 2012.

Súvahy centrálnych bánk sa začínajú znižovať Zdroj: Macrobond, XTB Research

Preto by sme sa mali pýtať, ako dlho bude trvať toto spomalenie výroby? Dosiahnutie obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Čínou a vyriešenie Brexitu by mohlo pomôcť zmierniť túto situáciu. Zavedenie ciel na dovoz automobilov americkou vládou by však mohlo spôbiť priemyselnú recesiu na celom svete, takže investori by mali venovať pozornosť týmto témam.

DE30 na rázcestí

Oživenie na európskych akciových trhoch síce nebolo také silné ako v USA, akciový index DE30 dosiahol 11,5% nárast od decembrových minimálnych hodnôt. Na grafe si môžeme všimnúť obrátenú formáciu hlavy a ramena, avšak index sa momentálne nachádza na hornej hranici klesajúceho trendového kanála, ktorý bráni býkom v ceste smerom nahor. Tento technický pohľad by nám toho mohol veľa povedať o ďalšom smerovaní tohto indexu.

V prípade, že cena neuzavrie tento týždeň nad klesajúcou trendovou líniou, môže sa o to pokúsiť v priebehu marca. Zdroj: xStation5