Nedaňme, investujme (Ozvěny trhu)

V posledních měsíčcích zintenzivňuje zejména na politické úrovni debata o tom, jak zabránit tomu, že z české ekonomiky směřuje nezanedbatelná část vytvořeného důchodu do zahraničí. V médiích se často hovoří o zhruba 300 miliardách korun, o které přicházíme. Padají návrhy na vyšší zdanění dividend či zavedení speciální sektorové daně, na mysli se přitom má často bankovní daň. Je to ale opravdu jediný směr, kterým lze na problematiku nahlížet? Pomiňme přitom debatu ohledně účinnosti těchto kroků ve smyslu, že zdanění dividend směrem k mateřským společnostem v rámci EU, kde platí volný pohyb kapitálu, není možné, a že bankovní daň omezující zisky bank může vést k omezování financování ekonomiky.

Za rok 2017, za kdy máme kompletní data, skutečně platí, že národní důchod byl zhruba o 310 miliard korun nižší než celkový produkt v ekonomice vytvořený. To je důsledkem toho, že na tuzemské produkci se podílí firmy v rukách zahraničních vlastníků i zahraniční zaměstnanci, kteří si za poskytnutý kapitál a práci řeknou o odpovídající podíl na ziscích a mzdách.

Jedna možnost, jak zabránit odlivu prostředků do zahraničí, je učinit českou ekonomiku atraktivní pro reinvestice. Za druhé si je třeba uvědomit, že se bavíme o čistém odlivu peněz z ekonomiky. Není to tedy pouze o výrazném toku peněz z ekonomiky, ale i o slabém přítoku do ní. Nebylo by na místě místo toho cílit na zahraniční investory, kteří si pak následně zisku budou odvádět zpět, spíše vytvářet rovnocenné podmínky i pro české podnikatele? Ať investují v zahraničí a následně si tam vytvořené zisky začnou převádět zpět k nám domů.