Tržby Kiwi.com loni rostly o 70 procent na 31 miliard korun

Tržby brněnského prodejce letenek Kiwi.com loni pokračovaly v rychlém růstu a dosáhly 30,9 miliard korun, v předchozím roce tržby společnosti dosáhly 18,2 miliardy korun. Na konferenci Innovation In Aviation to řekl David Petrovič, který vede oddělení pro spolupráci s distributory, uvedl webový portál časopisu Euro.



Zisk zatím společnost nezveřejnila, přes rostoucí tržby v předchozích letech klesal. V roce 2017 činil 78 milionů korun. Společnost v posledních měsících uzavírala řadu strategických partnerství, aby se dostala na další trhy, za klíčovou považuje generální ředitel a zakladatel Oliver Dlouhý především Čínu.



Dlouhého firma v současnosti poskytuje letenky zhruba 500 aerolinek po celém světě. Nabízí i kombinaci letů nespolupracujících linek a dává cestujícímu garance v případě, že nestihne návazný let. Denně Kiwi.com registruje zhruba 90 milionů vyhledávání, uvedla v prosinci. Na celosvětovém prodeji letenek má podíl zhruba dvou promile.





Dlouhý se postupně snaží, aby firma nenabízela pouze letenky , ale poskytovala komplexní služby v cestovním ruchu včetně nabídky jízdenek na další druhy dopravy. Vznikla v roce 2012, v současnosti má okolo 2400 zaměstnanců. Čas od času se objeví spekulace o prodeji firmy nebo její části investorům.