Platba kartou na každé poště

Zákazníci České pošty mohou v současnosti zaplatit úhradu vybraných poštovních služeb platebními kartami VISA a MasterCard vydanými jakýmikoli bankami na více než 750 pobočkách. Od července tohoto roku bude možné používat platební karty na všech poštách v České republice. Nyní probíhá instalace nových terminálů na pobočky, které jimi dosud vybaveny nebyly, a obměna stávajících přístrojů.

„Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti. Pro mě je důležité, aby zákazníci měli k dispozici služby, které odpovídají dnešní době. A mezi ně platba kartou patří,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček.

„Nedokážu říct, proč v roce 2019 není možné platit kartou na všech poštách. Technicky to možné je, podle smlouvy s poskytovatelem, což je ČSOB, také. Nechci se vracet do minulosti. Důležité je, že standard, který je běžný v jakémkoli obchodě, poskytneme našim klientům na všech poštách, a to od července tohoto roku,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.