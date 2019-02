Strčí čínská konkurence Starbucks do kapsy? Na burzu míří ambiciózní IPO

Společnost Luckin Coffee, která má v letošním roce ambice překonat v Číně Starbucks (NASDAQ: SBUX), využila Goldman Sachs, Morgan Stanley a Credit Suisse k zahájení přípravy na IPO, které by se mělo uskutečnit v USA na místo Hong Kongu. Credit Suisse je prozatím však jedinou bankou, která získala oficiální mandát pro IPO. To by se mohlo uskutečnit již na začátku května nebo června letošního roku. Goldman Sachs a Morgan Stanley figurují zatím jen jako vedlejší poradci, ale lze předpokládat, že se do IPO zapojí s podobným nasazením jako Credit Suisse.

Pekingský startup Luckin, který oficiálně zahájil své podnikání až v lednu loňského roku a je stále ztrátový, si vybral jako primární burzu NYSE, protože Hongkong obecně vyžaduje, aby žadatelé o IPO předložili výsledky tří finančních roků.

Dalším důvodem je to, že se chce Luckin srovnávat s americkým Starbucksem, založeným v Seattlu. Starbucks dlouhodobě dominuje čínské kávové scéně a v zemi má více než 3600 obchodů. Pekingský startup v loňském roce otevřel více než 2 000 kaváren a v roce 2019 má za cíl otevřít 2 500 nových prodejen, čímž by překonal v druhé největší světové ekonomice právě americký Starbucks.

Rozhodnutí firmy přichází také v souvislosti s podporou singapurského vládního majetkového fondu GIC Pte Ltd, který se v Číně rozšiřuje. Luckin získal v červenci 200 milionů dolarů od investorů včetně GIC, což jej nyní oceňuje asi na 1 miliardu dolarů. Firma v IPO míří k ocenění ke 3 miliardám dolarů.

Firma zaznamenala v loňském roce ztrátu 800 milionů jüanů (120 milionů dolarů), kterou v lednu uvedl, která byla podle ředitele marketingu Yang Fei, v souladu s očekáváním.