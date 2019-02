Dolar slabší jak proti euru tak libře

Měnová restrikce Fedu v podobě prodejů dluhopisů bude zřejmě trvat daleko kratší dobu, než se původně zamýšlelo. Šéf Fedu Powell totiž včera oznámil, že centrální banka již brzy oznámí plán na ukončení kvantitativního utahování. To, jak bylo dříve naznačeno, by mohlo skončit do konce tohoto roku. Svým způsobem jde tak fakticky o budoucí uvolnění měnové politiky v USA, což se zatím jen lehce projevilo na kurzu eurodolaru, který včera přelezl hranici 1,14.Silnější euro a především libra (proti dolaru ) byly také výsledkem politických posunů na britské politické scéně, kde na jedné straně euroskeptici z Konzervativní strany vyjádřili podporu plánu na rozvod s EU a na straně druhé levicová Labour party se oficiálně postavila za možnost druhého referenda. Situace je však v Británii stále poměrně nepřehledná a zřejmě se začne vyjasňovat až 12. března, kdy má britský parlament znovu hlasovat o brexitové dohodě.Dnes bude trh věnovat pozornost výsledku amerického HDP za poslední kvartál, který bude vinou odstavky federální vlády zveřejněn s velkým zpožděním.