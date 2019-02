Zadlužení českých domácností v lednu stouplo na 1,653 bilionu Kč

Dluhy domácností u bank a družstevních záložen se v lednu zvýšily proti předchozímu měsíci o více než dvě miliardy korun na 1,653 bilionu Kč. Meziročně bylo zadlužení domácností vyšší o 112 miliard korun. V prvním měsíci roku vzrostly i dluhy firem a dosáhly 1,109 bilionu Kč, v porovnání s prosincem to bylo o 12 miliard více a proti loňskému lednu o 76 miliard více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).



Dluhy tuzemských domácností rostou nepřetržitě od února 2016, nejvíce peněz si lidé půjčují na bydlení. Zadlužení firem proti domácnostem v posledních letech častěji kolísalo. Například od předloňského září do loňského ledna se dluhy firem meziměsíčně snižovaly a pokles zaznamenaly i loni v březnu. Od dubna do října pak stoupaly, ve zbývajících měsících loňského roku se snížily.





Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. Odvozuje se z bilancí měnových finančních institucí, které zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v Česku také fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva.