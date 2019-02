USA: nůžky mezi prognózami a trhem se dále rozevírají

Bloomberg uvádí, že více než tři čtvrtiny oslovených ekonomů očekává, že USA do konce roku 2021 vstoupí do recese. To potvrzuje rostoucí pravděpodobnost recese.

Deset procent z respondentů podle průzkumu National Association for Business Economics (NABE), který byl zveřejněn 25. února, předpokládá její počátek v tomto roce. 42 procent ji projikuje do příštího roku, zatímco 25 procent předpokládá kontrakci od roku 2021. Zbytek ekonomů očekává recesi později než v roce 2021 nebo nevyjádřilo žádný názor (průzkum v intervalu 30. leden – 8. únor, poll téměř 300 respondentů). Současně většina odhaduje, že Fed bude i nadále zvyšovat úrokové sazby v tomto roce, a to i přesto, že trh konsensuálně rezignoval na impakt IR v 2019.

Rozdíl mezi prognózami a tržním očekáváním je tak dramatický. Existuje rozkol mezi tím, co si panel NABE a trhy myslí o vývoji IR, a postojem Fed k dalšímu utahování ekonomiky a zmenšování rozvahy. Trhy anticipují ceny v roce 2019 bez zvýšení úrokových sazeb, zatímco většina panelu NABE očekává jednu nebo dvě zvýšení sazeb.

Vzhledem k tomu, že „zbožné přání“ cyklického růstu zvyšuje ceny akcií (negativní progrese IR promítnutá do aktiv), pak to zvyšuje pravděpodobnost, že Fed bude skutečně sledovat ekonomicko-statistické projekce a prognózy a několik dalších zvýšení úrokových sazeb je před námi předtím, než v roce 2020 nebo 2021 udeří očekávaná recese.

