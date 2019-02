Nejlepší evropské dividendové akcie 2019

Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládání malé částky, kterou ale vhodně zainvestujete, vám může přinést příjemné výdělky.

Přestože éra tohoto génia je už nějakou dobu za námi, z tohoto tvrzení si můžeme odnést mnoho i dnes. Ročně dosažené výnosy jsou pro investory zásadním faktorem při budování obchodního účtu.

Zatímco je těžké spekulovat, jakým směrem se vydá cena akcie následující obchodní den, průměrný roční dividendový výnos můžeme považovat za stabilní a předvídatelný fakt.

Vzhledem k tomu, že návratnost investic je pro investory velmi důležitá, připravili jsme pro vás takové evropské dividendové akcie, které nabízí slušný ziskový potenciál. Na co si dávat pozor pří výběru akcií s vysokou dividendou? A proč jsme vybrali právě evropské dividendové akcie?

Na co si dát pozor při výběru nejlepších dividendových akcií?

Právě v dobách nízkých úrokových sazeb je investice do akcií s vysokou dividendou atraktivní variantou. Dividendové akcie nejen, že oživí vaše portfolio, ale vytvoříte si tak dlouhodobě udržitelnou složku portfolia s nezanedbatelným ročním výnosem.

Což je přesně to, co jako investor hledáte, stabilitu a výnos v jednom. Tuto kombinaci lze nalézt na evropském akciovém trhu, proto jsme pro vás vyhledali ty nejlepší evropské dividendové akcie pro rok 2018.

Atraktivní dividendovou akcii nepoznáte jen podle vysokého dividendového výnosu, ale co vás bude dále zajímat, je vyplácení dividend v budoucnu. Hledáme akcie s potenciálním růstem vyplacených dividend nebo alespoň akcie, kde tyto dividendy nebudou klesající.

Nejlepší evropské dividendové akcie

S ohledem na toto zjištění jsme se vydali hledat nejlepší evropské dividendové akcie. Akcie, které splňují výše zmíněná kritéria, nalezneme především u velkých společností. Společností, jež se vyznačují stabilitou, předvídatelným peněžním ziskem, ale také solidním cash flow.

Dále si všímáme ukazatelů jako výnos na 1 akcii a výše vyplacené dividendy na 1 akcii. Výnos na akcii by měl být vždy větší než vyplacená dividenda na akcii. Tato informace nám říká, že by výplaty dividend měly být zajištěny i do budoucna. Zároveň, přebytek zisku společnosti může být nadále rozdělován investorům.

Akcie s vysokými dividendami bývají často méně ovlivněny cyklickými pohyby ekonomiky, než tomu je například u růstových akcií. Na druhou stranu růst takového typu společností bude spíše pomalejší.

Dividendové akcie jsou také méně volatilnější. Jinými slovy, budou mít nízkou hodnotu beta. To může být velkou výhodou právě v období propadu finančního trhu. V takové fázi ekonomického cyklu jsou dividendové akcie méně náchylné k poklesu své hodnoty a celkově jejich citlivost na negativní vývoj trhu je menší.

Níže naleznete nejlepší 3 evropské dividendové akcie.

5. Royal Dutch Shell (RDSA) – 5,6%

První na našem seznamu je Royal Dutch Shell. Tato akcie je mezi investory velmi oblíbená. Společnost Shell působí na energetickém trhu a zaměřuje se na ropu a plyn. Od roku 1945 Shell nikdy nesnížila výši dividendy. V roce 2019 Shell vyplatí akcionářům dividendu ve výši 1,88 EUR. Dividendy vyplácí kvartálně po 0,47 EUR. Při současné ceně tvoří dividendový výnos 5,6 %. V posledních několika letech společnost investovala obrovský kapitál, aby zajistila, že zůstane zisková i v případě poklesu ceny ropy. Kromě toho firma silně investuje do výzkumu udržitelných zdrojů energie.

4. Redes Energéticas Nacionais (RENE) – 6.5%

čtvrtá v pořadí je portugalská REDES ENERGETICAS NACIONAIS. RENE je největším manažerem energetické infrastruktury v Portugalsku. Zajišťuje jak přenos elektřiny, tak přepravu zemního plynu na základě dlouhodobých licencí. První koncese končí v roce 2046, což znamená, že společnost je velmi stabilní. Společnost REN poskytuje své služby za ceny dohodnuté s portugalskou vládou. Investoři v této defenzivní společnosti obdrží v letošním roce atraktivní dividendu ve výši 0,71 EUR na akcii, což odpovídá dividendovému výnosu ve výši 6,5% z aktuální ceny. Je to mnohem vyšší návratnost než nabízejí konkurenční firmy v Belgii, Velké Británii nebo Německu.

3. ProsiebenSat.1 Media (PSM) – 6,8%

Tato evropská mediální skupina se sídlem v Německu vznikla v roce 2007 spojením Evropské mediální skupiny SBS Broadcasting a německé televizní skupiny ProSiebenSat.1 Media. V roce 2016 byla akcie PSM zařazena do německého indexu DAX. PSM je po RTL Group, druhou největší mediální skupinou v Evropě. ProSiebenSat.1 Media má kanály ve 14 zemích: 30 televizních kanálů a 18 rozhlasových stanic. Společnost, stejně jako mnoho dalších firem v tomto odvětví odvětví, trpí rostoucí online konkurencí, protože lidé pomalu přecházejí od televize k modernějším médiím. Akcie PSM ztratila od roku 2015 více než 70 % své hodnoty.

Je zajímavé, že meziročně obrat PSM průběžně roste, ale společnost se musí potýkat s vyššími náklady a nižšími maržemi. Zisk je po dobu několika let stabilně okolo 500 milionů EUR. Společnost je věrným plátcem dividend a pro rok 2019 se očekává dividenda ve výši 1,06 EUR za akcii. Za současnou cenu 15,55 € to znamená dividendový výnos ve výši 6,8%. Díky tomu je médium ProSiebenSat.1 Media zařazeno na 3. místě v našem seznamu.

