USA: Tovární objednávky zklamaly

Podle včerejších dat U.S. Bureau of Census vzrostly v prosinci 2018 tovární objednávky meziměsíčně o 0.1%, což představuje určité zklamání, když tržní konsensus očekával růst o 0.5%. Do mírného růstu celkovou knihu objednávek překlopily objednávky v sektoru dopravního vybavení, kovodělných výrobků a počítačů & elektrotechnických výrobků. Naopak za zklamáním tržních očekávání stojí sektor spotřebního zboží a strojů & elektrického vybavení.



Tovární objednávky ve Spojených státech (% m/m)





Zdroj: Tradingeconomics.com

Jan Žemlička, analytik České spořitelny