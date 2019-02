Erste: Výsledky i výhled souladu s naším očekáváním

Erste oznámila výsledky za 4Q, respektive celý rok 2018, v souladu s dříve zveřejněnými předběžnými čísly. Výrazný 72% nárůst čistého zisku ve 4Q je kombinací růstu na provozní úrovni (+26 % r/r) a pozitivního dopadu zaúčtování odložené daně.



Úrokové výnosy vzrostly o 8 % r/r, což je kombinací zrychlujícího růstu úvěrového portfolia (+7 % r/r) a stabilizace čisté úrokové marže (2,33 % oproti 2,27 % ve 3Q). Výnosy z poplatků poklesly o 2 % r/r, nicméně za celý rok byly o 3% vyšší. Provozní náklady byly meziročně o 6 % nižší, především zásluhou nižších ostatních administrativních nákladů. Podíl nesplácených úvěrů dále poklesl na 3,2 % (3,5 % ve 3Q), tvorba opravných položek (43 mil. EUR) pak odpovídala zveřejněným předběžným číslům. Také návrh dividendy ze zisku minulého roku na úrovni 1,4 EUR (4,4% hrubý dividendový výnos) již management oznámil v lednu.



V tomto roce management očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) minimálně na úrovni 11 %, růst úvěrového portfolia okolo 5 % r/r, další růst úrokových výnosů, výnosů z poplatků i celkových provozních výnosů. Provozní náklady by měly také růst, především kvůli tlaku na růst mezd, nicméně tento růst by měl být nižší než růst výnosů. Rizikové náklady by měly zůstat na velmi nízké úrovni v rozmezí 10 – 20 b.b.



Banka dále očekává negativní dopad z bankovní daně v Rumunsku, nicméně výše je zatím nejistá. Odchod Velké Británie z EU by pak žádný významný dopad mít neměl.



Z našeho pohledu zveřejněná čísla ani výhled pro tento rok nepřinesly žádné výraznější překvapení a jsou v souladu s našimi dosavadními projekcemi, které počítají s pokračujícím růstem provozního zisku. Ačkoliv by výhled mohl znamenat pro investory určité uklidnění, nejistota ohledně bankovní daně v Rumunsku bude jakýkoliv pohyb akcií vzhůru výrazně brzdit.