Rozbřesk: Řecku hrozí zastavení evropského financování

Řecko ve světle Brexitu, italské recese a dalších evropských událostí vypadá jako dávná krize uložená hluboko v evropském podvědomí. V tomto týdnu se ale opět připomněla. Řecko pravděpodobně nedostane finanční injekce, které mu slíbili evropští věřitelé postupně uvolňovat po ukončení posledního záchranného balíku v uplynulém roce. Proč?

Řecko stále pravidelně navštěvují inspektoři Evropské komise a ti se shodli, že pokrok v reformách zabraňujících nové krizi je minimální. Jedná se především o nedotažené privatizace, vysoké dluhy státu vůči soukromému sektoru a na prvním místě otázku nového insolvenčního zákona, který má řešit problémy domácností neschopných splácet své hypotéky. Návrh zákona je totiž tak štědrý vůči vlastníkům domů, že podle Evropské komise hrozí jeho zneužívání. Mohlo by docházet ke strategickým insolvencím a nová legislativa by pak ve finále podle Komise zhoršila platební morálku domácností i bilance řeckých bank. Tedy pravý opak toho, co bylo původně zamýšleno.

Řecko má z EU dostat postupně do roku 2022 okolo 5 miliard euro - jedná se o zisk z držby řeckých dluhopisů v bilanci ECB. Pokud bude finanční pomoc zastavena, Athény to tentokrát finančně nepoloží (rezervy hotovosti jsou vysoké). Na druhou stranu to může být negativní signál pro investory. Komise by zastavením financování řekla, že se Řecko přece jen ještě nevrací do normálních kolejí. Nálada na řeckém dluhopisovém trhu přitom nebyla v posledních týdnech vůbec špatná. Pokud se ale Komise rozhodne na Řecko přitlačit a zastaví finanční pomoc, nemusí se Athénám v březnu úplně podle představ podařit plánovaný prodej desetiletého dluhopisu.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v relativně příznivé globální náladě lehce pod 25,70 EUR/CZK. Dnes ji mohou pomoci mírně jestřábí výroky Oldřicha Dědka z ČNB - jinak pravděpodobně největší holubice. Ten považuje vyšší inflaci za možný důvod k dalšímu růstu sazeb. Rozhodující podle něj budou únorová čísla. Z domácích čísel jinak bude zajímavý až páteční výsledek podnikatelské nálady PMI za únor - třetí měsíc pobytu pod klíčovou hranicí 50ti bodů se koruně úplně líbit nemusí.



Zahraniční forex

Měnová restrikce Fedu v podobě prodejů dluhopisů bude zřejmě trvat daleko kratší dobu, než se původně zamýšlelo. Šéf Fedu Powell totiž včera oznámil, že centrální banka již brzy oznámí plán na ukončení kvantitativního utahování. To, jak bylo dříve naznačeno, by mohlo skončit do konce tohoto roku. Svým způsobem jde tak fakticky o budoucí uvolnění měnové politiky v USA, což se zatím jen lehce projevilo na kurzu eurodolaru, který včera přelezl hranici 1,14.

Silnější euro, a především libra (proti dolaru), byly také výsledkem politických posunů na britské politické scéně, kde na jedné straně euroskeptici z Konzervativní strany vyjádřili podporu plánu na rozvod s EU a na straně druhé levicová Labour party se oficiálně postavila za možnost druhého referenda. Situace je však v Británii stále poměrně nepřehledná a zřejmě se začne vyjasňovat až 12. března, kdy má britský parlament znovu hlasovat o brexitové dohodě.

Dnes bude trh věnovat pozornost výsledku amerického HDP za poslední kvartál, který bude vinou odstavky federální vlády zveřejněn s velkým zpožděním.



Ropa

Ačkoli včerejší oficiální čísla americká EIA potvrdila nečekaně prudký pokles zásob surové ropy (-8,6 mil. barelů), cenám to příliš nepomohlo. Další rekordní růst si totiž připsala americká těžba, která se díky expanzi tzv. břidlicové ropy vyhoupla již na 12,1 mil. barelů denně. Navíc, díky stále rostoucím domácím zdrojům klesají nadále i dovozy ropy do Spojených států, které jsou nyní nejnižší za poslední dvě dekády.