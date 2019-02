Index Exportu: exportu během jara dojde dech

Podle aktuálního odhadu Indexu Exportu český vývoz začne v průběhu druhého čtvrtletí viditelně oslabovat. Setrvačnost ani nedokončené zakázky už neodvrátí zpomalení českého exportu. „Příčiny jsou vesměs známé. Ochlazení německé ekonomiky – našeho klíčového obchodního partnera, stále nejistá cesta Velké Británie z EU a čekání na rozhodnutí amerického prezidenta D. Trumpa o uvalení dovozních cel na evropská auta (popřípadě i náhradní díly). Německá ekonomika se v posledních letech ještě více otevřela světu a doposud neškodící silná závislost na průmyslu, z toho nejvýrazněji na automobilovém a strojírenském průmyslu, si začala vybírat svou daň. Německý problém je ale i českých problémem – je-li německá ekonomika zranitelná, česká dvojnásob,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a zároveň doplňuje: „ Česká ekonomika se zatím do recese neřítí. Spotřeba domácností i vlády pomůže udržet růst nad nulou. A firmy už pomalu přivykají životu v riziku a nejistotě. Vyčkávají, co bude.“

„K tomu všemu navíc začínáme „sklízet“ to, co jsme nezaseli v průběhu minulých dvou let z důvodu nedostatku pracovníků na trhu práce. Po dva roky jsme zápasili s včasným plněním zakázek, což samozřejmě iritovalo naše zákazníky, až jim došla trpělivost a přestali dávat nové zakázky. Připočteme-li k tomu hospodářský cyklus, není se opravdu na co těšit“, dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.



Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 25. 2. 2019.

Pozn.: Údaje do prosince 2018 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od ledna 2019 prognóza IE.



O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.



Autor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.