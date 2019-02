Erste představila čísla za loňský rok

Bankovní skupina Erste v loňském roce zvýšila čistý úrokový příjem v meziročním srovnání o 5,3 % na 4,582 mld. EUR. Příjmy z poplatků a provizí stouply o 3,1 % na 1,908 mld. EUR díky vyšším příjmům z platebních služeb a správy aktiv.



Celkový příjem v úhrnu rostl o 3,7 % na 6,915 mld. EUR. Provozní výsledek doznal meziročního zlepšení o 8,9 % na 2,734 mld. EUR.



Ukazatel nákladové efektivnosti dávající do poměru náklady vůči příjmům dosáhl 60,5 %. Čistý zisk pak proti roku 2017 stoupnul o 36,3 % na 1,793 mld. EUR.



Směrem k rozvaze stojí za zmínku, že tempo růstu úvěrů dosáhlo 7 % meziročně. Ukazatel kapitálové přiměřenosti se proti předcházejícímu čtvrtletí zvýšil o 100bps na 13,5 %.



Pro letošní rok Erste cílí na návratnosti vlastního kapitálu očištěného o nehmotná aktiva ve výši 11 %. Tempo růstu úvěrů by mělo dosáhnout středních jednotek procent. Čistý úrokový příjem by se tak měl ve výsledku proti roku 2018 opět zvýšit. Mírný růst banka očekává i v příjmech z poplatků a provizí. Rizikové náklady by měly mírně stoupnout.



Rumunská bankovní daň bude mít negativní vliv na hospodářská čísla letošního roku, magnituda nicméně zůstává prozatím nejasná.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny