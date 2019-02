Kraft Heinz, korporátní Amerika a problémy s dluhem

Potravinářské impérium Kraft Heinz má problém. Problém s dluhem.

Kečupový kolos ho nabral, když ho australská investiční společnost 3G Capital stáhla v roce 2013 za 28 miliard dolarů z burzy. Financování bylo také klíčovou ingrediencí, která o dva roky později umožnila propojení Kraftu s Heinzem.

Pozornost se na rozmařilou rozvahu upřela znovu. Minulý týden Kraft Heinz oznámil rozsáhlou ztrátu ve výši 12,6 miliardy dolarů. Také varoval, že zisky za rok 2019 budou nižší. Akcie se na to konto v pátek propadly o 27 % (viz 5letý graf níže). Potravinářský gigant rovněž osekal dividendu o 36 % a oznámil, že má v úmyslu odprodávat značky. Firma se teď snaží dát dohromady hotovostní prostředky, které by mohla použít na splátku dlouhodobého dluhu – sahajícího na částku skoro 31 miliardy USD.

„Třešničkou na dortu je vyšetřování SEC ohledně způsobu obstarávání a účtování výrobních surovin, které by však nemělo mít materiální dopad na byznys,“ uvedl minulý týden analytik Patria Finance Ján Hladký.

Problém s dluhem Kraft Heinz je kromě jiného další připomínkou, jak velký dluh si na sebe během poslední dekády extrémně nízkých úrokových sazeb nabrala korporátní Amerika.

Podepřít svou rozvahu se v podobně úporném shánění peněz snaží i General Electric, další legendami opředená americká velkofirma. Ta se dlouho chlubila stabilní dividendou, tu teď ale osekává na jediný centík.

Při pohledu do údajů zpětně do roku 1947 nebyl poměr dluhu amerických nefinančních firem vůči HDP nikdy vyšší, než je tomu nyní, tvrdí kancelář amerického ministerstva financí pro finanční analýzu.

Kraft Heinz teď sedí dlouhodobých dluzích za 30,9 miliardy dolarů oproti 28,3 miliardy dolarů před rokem. To odpovídá pákovému poměru na úrovni 4,4násobku očištěného zisku firmy za loňský rok.

A rozvaha by letos mohla být ještě napjatější. Snížení zisků, které Kraft Heinz očekává pro letošní rok, by zvýšily hodnotu pákového poměru na 4,8násobek. To je již nekomfortní.

Situace v Kraft Heinz zároveň ukazuje, jak problematickým se vršení dluhu může stát, když se přestřelí strategické cíle. Firmu doběhlo snižování nákladů, které firma během několika let osekala až na kost. „Celkový důraz na odebírání nákladů a zlepšování marží se děl na úkor dlouhodobého zdraví firmy,“ uvedla Erin Lashová, analytička společnosti Morningstar.

Když firmu převzala 3G Capital, vystřelilo využívání úvěrů firmou Heinz podle ní ke konci roku 2014 až na 4,8násobek zisků. Kraft byl tou dobou naopak na pouze 2,8násobku, což lze hodnotit jako zdravý poměr. Následující rok (2015) se obě společnosti spojily.



Kraft Heinz nicméně podniká kroky k vylepšení své rozvahy. Třeba snížení dividendy má ušetřit více než 1 miliardu dolarů ročně. Pákový poměr chce firma snížit jenom na 3 %. Podle JPMorgan však nebude ještě mnoho let vytvářet dost hotovosti na to, aby tohoto cíle dosáhla. I kdyby během dalších dvou let splatila skoro 3 miliardy dluhu, snížil by se pákový poměr do konce roku 2020 jenom na 4,1násobek, tvrdí JPMorgan. Už by tak nemusela mít dost peněz, které by vložila do svých skomírajících značek.



Kdyby její byznys dále upadal, snížila by ratingová společnost S&P Global Ratings firmě úvěrový rating. Ten je se známkou BBB pouze dva stupně od neinvestiční, podřadné kategorie. S&P Global Ratings tvrdí, že rating by snížila i tehdy, kdyby se nedařilo zlepšovat úvěrové poměry a kdyby pokračující vyšetřování SEC odkrylo další problémy.

Je ale otázkou, zda se Kraft Heinz poučí. Rychlé oddlužení jí má pomoci získat další „palebnou sílu“, kterou by získala prostor pro „další konsolidaci“, uvedl generální ředitel Bernardo Hees.

Zdroj: CNN, Patria.cz