Babiš si vyžádal přehled práce od jednotlivých ministrů

Členové vlády za hnutí ANO musí do čtvrtka odevzdat přehled odvedené práce na svém ministerstvu včetně plánů do budoucna. Souhrn si začátkem února vyžádal premiér Andrej Babiš. Většina ministrů už má svůj přehled hotový a někteří už ho poslali. Jsou ale i resorty, kde se finišuje na poslední chvíli.

Premiér si souhrny vyžádal kvůli blížícímu se ročnímu výročí vlády s ČSSD. To bude v červnu - a Andrej Babiš chce prý mít černé na bílém, co se podařilo změnit. "Proto chci, aby to bylo rozdělené na legislativu, na rozhodnutí ministerstev, na vyhlášky, nařízení vlády, a samozřejmě i na ty praktické věci s dopadem pro občany," řekl Babiš.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek už podklady poslal s předstihem. Zaměřit se chce na novelu exekučního řádu nebo zákon o hromadných žalobách. Tématem budou i přeplněné věznice. Povinnost už splnila i šéfka státní kasy Alena Schillerová - ta je totiž poslední únorový týden na dovolené.

"Hlavní cíle pro nadcházející období jsou jasné: On-line finanční úřad a dotažení EET. V předložené novele zákona o EET máme také návrh na nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby," tvrdí Schillerová.

Hotovo hlásí další ministři - souhrn ale ještě neposlali. Třeba Dan Ťok bude řešit elektronické dálniční známky nebo zjednodušení bodového systému.

"Máme připravenou legislativu, která se týká například komplexní elektronizace zdravotnictví, chceme podpořit vzdělání mladých lékařů skrze tzv. rezidenční místa, kde chceme dávat vyšší dotace," vyjádřil se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Já si myslím, že za roční působení se asi nemáme úplně za co stydět. Připravujeme program výstavby - ten by měl být spuštěn na jaře letošního roku. A tady jde o podporu levného a dostupného sociálního bydlení," tvrdí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vicepremiér Richard Brabec ze životního prostředí a ministr obrany Lubomír Metnar si dávají načas - přehledy ale prý v termínu odeslat stihnou.

Šéf druhé vládní strany - předseda ČSSD Jan Hamáček - se podobné šetření mezi svými ministry provádět nechystá. O jejich práci i dalším směřování resortů se s nimi totiž prý průběžně baví.