Strany už představily své lídry. Boj o místa v europarlamentu začíná

Strany, které se chtějí dostat do Evropského parlamentu, už oznámily své lídry. Jako poslední to ve středu udělala SPD, kterou povede bývalý ministr zdravotnictví Ivan David. O posty v Bruselu je obrovský zájem. Podle zlých jazyků je to i proto, že měsíční plat europoslance dosahuje po zdanění téměř 170 tisíc.

Hnutí SPD ve středu předtavilo svého lídra kandidátky. Bude jím bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Ivan David. "Nejpodstatnější pro nás je hájit zájmy českého obyvatelstva, národní komunity, aby národní stát nezanikl v nějakém super státu," řekl David.

Pozadu s výběrem kandidátů ale nejsou ani jiné strany. Třeba hnutí ANO před časem rozhodlo, že ho do voleb povede europoslankyně Dita Charanzová.

Ve středu odpoledne na pražském Chodově zasedalo předsednictvo hnutí ANO. To mělo rozhodovat o dalších jménech na kandidátce. "My jsme pozvali dneska navržené lídry z krajů. Chceme s nimi hovořit a dopracovat se možná už dneska ke schválení kandidátky," uvedl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.