Televize BBC a ITV chtějí v Británii společně konkurovat Netflixu

Britská veřejnoprávní televize BBC a její soukromý domácí konkurent ITV hodlají v Británii spustit společnou streamovací videoslužbu, která by konkurovala americké firmě Netflix. ITV dnes uvedla, že jednání o britské službě s názvem BritBox se nachází v "závěrečné fázi". Podle generálního ředitele BBC Tonyho Halla je cílem spustit tuto službu v Británii ve druhé polovině letošního roku.



Služba by měla uživatelům nabízet starší i nové pořady obou televizí. Generální ředitelka ITV Carolyn McCallová navíc očekává, že do BritBoxu se zapojí také další partneři. Televize zatím neoznámily cenu nové služby, v médiích se nicméně objevily spekulace o měsíčním poplatku ve výši pěti liber (zhruba 150 Kč).



ITV letos hodlá do služby investovat až 25 milionů liber (zhruba tři čtvrtě miliardy Kč) a napřesrok dalších zhruba 40 milionů liber (1,2 miliardy Kč), napsala agentura AP.





Televize BBC a ITV již provozují streamovací službu BritBox v Severní Americe. Tato služba má kolem půl milionu předplatitelů a podle Halla její výsledky překonávají očekávání, upozornil server BBC.