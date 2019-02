Ekonomice Spojených států se daří, ale existují četná rizika

„Jerome Powell zakopal s americkým prezidentem na konci uplynulého roku válečnou sekeru. Otázkou však je, co sleduje svým výpadem bývalá šéfka FEDu Janet Yellen. Ta se totiž do Donalda Trumpa tvrdě opřela, když kritizovala jeho ekonomické znalosti. Americký prezident údajně nerozumí úloze FEDu a prý by ani nedokázal vyjmenovat jeho dva hlavní cíle – kontrolu inflace a podporu zaměstnanosti ,“ říká Senior Equity Trader BHS Kamil Bednář.