Dopady tvrdého brexitu na Česko - vaření z vody, max ale -1,4% z HDP

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. Mimo jiné zmínil, že dopady brexitu na české HDP mohou v závislosti na konkrétním způsobu, jímž brexit proběhne, dosáhnout v nejhorším bodě až -1,4 pb. Toto číslo je kupodivu ještě o tři desetiny horší, než ukázala poslední Zpráva o inf laci (- 1,1 pb).

Je také horší, než vyšlo nám (taktéž -1,1 pb), natožpak Mezinárodnímu měnovému f ondu (-0,9 pb) nebo Ministerstvu f inancí (-0,7 pb).

Jde ovšem o srovnávání potenciálně nesrovnatelného. Za každým takovým číslem je totiž baterie předpokladů, které – ač se všechny snaží kvantitativně vyjádřit, jak by takový tvrdý brexit mohl vypadat a jaké by měl různé přímé a nepřímé důsledky na zahraniční obchod – se můžou odhad od odhadu zřetelně lišit. Abychom paraf rázovali jiného klasika: odhad dopadů brexitu na Česko je jako „vánočka, co chutná ti a voní přesně podle toho, co nasypeš si do ní.“



Michal Skořepa