K čemu potřebuje Jamie Dimon vlastní kryptoměnu?

Jsou věci, ze kterých zůstává člověku rozum stát. Namátkou neposkvrněné početí nebo Schrödingerova kočka. A také nová kryptoměna, s níž přichází jinak relativně střízlivý ústav JPMorgan.

Z důvodů, které nejsou ani podstatné, ani úplně jasné, mám jistou slabost pro Jamieho Dimona. Připadá mi, že když šéf JPMorgan Chase mluví, dává mi to smysl, což u jiných bankéřů nebývá úplně zvykem. Z podobných důvodů nemám rád humbuk okolo bitcoinu, protože ten naopak smysl nedává žádný. Zároveň je mi jasné, že můj názor na bankéře i kryptoměny je takřka dokonale bezcenný. Ale když už jste tento článek otevřeli, klidně můžeme chvíli setrvat ve vzájemně podporované iluzi, že je tomu jinak.

Naopak není ani trochu jedno, co si o kryptoměnách myslí Dimon. K mé potěše se mnohokrát nechal slyšet, že bitcoin je blbost. Dalo mi to pocit jistého intelektuálního opevnění vůči nepřehlednému světu finančnického světa. Dimona mám rád, bitcoin nemám rád, Dimon nemá rád bitcoin, všechno tedy funguje, jak má. Nepopírám v tom i jistou dávku ješitnosti: No prosím, šéf největší (minimálně "západní") banky světa (podle tržní kapitalizace) si ve své rohové kanceláři na Manhattanu myslí o finančním významu blockhainu totéž jako pisálek zakopaný na chalupě se suchým záchodem na hranicích s Polskem. Vidíš, Ančo?

Někdy v půlce února se mé opevnění zhroutilo. JPMorgan oznámila, že bude vydávat vlastní kryptoměnu, JPM Coin se má jmenovat. Našel jsem si tedy, co k tomu banka říká. Příliš jsem nezmoudřel.

Proč stablecoin

Nový přírůstek do rodiny kryptoměn patří k takzvaným stablecoinům, což znamená, že jeden jpmcoin se rovná jednomu dolaru, děj se co děj. K mání je pouze v ekosystému JPMorgan, abyste jej tedy mohli používat, musíte být klienty ústavu. Pak budete mít tu výhodu, že budete s ostatními jeho klienty moci vyměňovat džejpíemkojny zhruba rychlostí blesku až do aleluja. Na výstupu ze systému, třeba když si budete chtít koupit zmrzlinu, to systém automaticky vymění za dolary (pokud tedy nebudete nakupovat u on-line zmrzlináře, který bude také klientem JPMorgan, v takovém případě by to, jak tušíte, bylo jedno).

To je veliký zlepšovák. Uvažte, že dnes, dokud musíte obchodovat v zastaralých dolarech, korunách či nepálských rupiích, to vypadá takhle:

Vy máte v bance stovku, já ne. Když budete chtít, abych měl řečenou stovku namísto vás, řeknete to JPMorgan. Obvykle to nemusí vyřizovat sám Dimon, nýbrž jeho roboty. Vy Dimonovi a jeho organizaci věříte, že to zvládnou, tedy že na konci transakce budete vy mít o stovku méně a já o stovku více (však jim za to také oba pěkně zaplatíme). Aby v tom nebyl nepořádek, hlídají ony roboty ještě další roboty, případně výkonné počítače, nebo jakkoli jinak, jak vám to nejlépe zní.

Dostavník

Protože mluvíme o moderní, výkonné bance, ona transakce proběhne prakticky hned. Tak to nyní v bankách běžně chodí (s výjimkou Česka, připadá mi někdy). Komputer není pošta, aby jel v byznysu zdlouhavého přepravování stohů bankovek. Namísto toho bleskově přepravuje série čísel, jimž na druhé straně světa spřízněný komputer rozumí.

Má to své výhody. Například je poměrně obtížné přepadnout dostavník s vaší výplatou. Každá odeslaná koruna, rupie a dolar nemusejí cestovat přes Džajpúr, Dubaj, Káhiru, ztratit se v Kosovu, najít se ve Frankfurtu a nakonec doputovat na mé konto v pražské Revoluční ulici. V Káthmándú (JPMorgan v Česku ani v Nepálu retailové bankovnictví neprovozuje, ale pro ukázku to stačí) namísto toho Dimonův robot napíše k mému kontu de facto vzkaz "hele, Deyl má kilínko plus".

Teď na scénu vstoupí technologie blockchain. Její pomocí je možné dělat úplně doslova přesně totéž, tedy šířit dobrou zprávu o tom, že Deyl má nové kilínko, všude tam, kde je to potřeba, to jest na mém kontě. Výsledek je naprosto stejný – v Káthmándú někdo vloží do banky pět set tamních rupií, robot z nich udělá hromadu čísel, z nichž spřízněný robot na druhém konci světa onu dobrou zprávu dekóduje, čímž jsem hned o stovku v plusu. Zda se tomu přestupnímu stadiu říká dolar, JPM Coin nebo Belzebubakov, je lhostejné.

Marketingový fígl

Neocenitelný Matt Levine z Bloombergu k tomu píše: "Teď se bude komputerům u JPMorgan říkat blockchain, protože blockchain je cool." Ale i to má svůj důvod. Jak víme, JPMCoin mohou používat jen klienti JPMorgan. Tedy celá tato kryptoměnová šaráda je, ptáte-li se mne (ačkoli jsme již etablovali, jak cenný můj názor je), marketingovým projektem zaměřeným na získávání klientů dostatečně negramotných, aby si mysleli, že jejich přítomnost v blockchainovém mechanismu JMorgan jim poskytne něco, nač by jinak nedosáhli.