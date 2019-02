Rozbřesk: Libra je letošním rekordmanem v posilování, poslední pozitivní impuls dodala Theresa May

Libra patří letos k nejrychleji posilujícím měnám, od počátku roku 2019 si připsala přes 4 %. Poslední pozitivní impuls dostala od Theresy Mayové, která připustila možnost odložení brexitu (natažení procesu podle článku 50). To v očích investorů opět o něco snižuje možnost chaotického brexitu bez dohody, který by pravděpodobně výrazněji narušil obchodní vztahy mezi Británií a Evropskou unií.

To je ve finále dobrá zpráva i pro českou ekonomiku a korunu, která se dál veze na lehce pozitivní vlně. Chaotický brexit by podle naší analýzy vedle tradičně silných obchodních partnerů Spojeného království (Irsko, Nizozemí) bolestivě dopadl i na středoevropské ekonomiky, kam se značná část zboží dostane přes ostatní západoevropské země.



Na druhou stranu dosavadní optimismus na libře pravděpodobně v tuto chvíli narazí na své mantinely. Zejména proto, že scénář chaotického brexitu stále zůstává na nepřehledné britské politické scéně ve hře. Současně proto, že oddálení brexitu jenom posouvá bolestivá rozhodnutí do budoucna a přináší s sebou novou nejistotu.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy



Koruna se během včerejška držela v blízkosti úrovně 25,65 EUR/CZK a byla tak poblíž úrovně předpokládané prognózou centrální banky. Koruně v posledních dnech pomáhají jestřábí hlasy z ČNB, které připouštějí další zvyšování úrokových sazeb, a to dokonce i v případě tvrdého brexitu. Na druhou stranu je vidět, že si centrální bankéři chtějí počkat na nová čísla z tuzemska i ze zahraničí, a tak výsledek jejich březnového hlasování může být až do poslední chvíle docela nejasný. Prozatím koruně svědčí to, že se o vyšších sazbách nepřestalo mluvit, byť hlavní scénář prognózy jim až tak nakloněný nebyl.



Zahraniční forex



Na hlavní devizové trhy se vrátil mírný závan volatility, kterou přinesla především posilující britská libra. Ta zdá se pozitivně reaguje na rýsující se možnost odkladu brexitu. Situace na britské politické scéně je však stále velmi nepřehledná - každopádně další důležité hlasování v britském parlamentu by mělo být zhruba za 14 dní.



Eurodolar vcelku lehce vstřebal včerejší vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Senátu. To se neslo ve velmi opatrném tónu, když Powell dal jasně najevo, že další zvyšování úrokových sazeb není na pořadu dne a že restriktivní politika redukce bilance Fedu by se mohla změnit (čti zpomalit či zastavit). Dnes si dá Powell repete v dolní komoře Kongresu.



Měnový pár EUR/HUF se včera odpoledne dostal zpět pod hranici 317, což bylo dáno nejen relativně holubičím vystoupením šéfa Fedu, ale výstupy ze zasedání MNB. Ta dala ještě silněji najevo, že normalizace měnové politiky brzy začne. Již na březnovém zasedání lze počítat s tím, že MNB omezí nekonvenční expanzivní měnovou politiku. Později v průběhu roku pak může přijít i zvýšení sazeb.





Ropa



Pokles zásob, který včera oznámil Americký petrolejářský institut, pomáhá ropě dostat se zpět nad hranici 65 USD/barel. Další růstový impuls by se mohl dostavit dnes, pokud také oficiální stav zásob z dílny EIA potvrdí jejich pokles. Na druhou stranu, ropa se musí mít na pozoru před další expanzí americké těžby, která v minulém týdnu překonala hranici 12 mil. barelů denně.