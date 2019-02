Nabízíte produkt? A mohl bych ho vidět?

Stejně jako obchod, má i marketing své zákonitosti. Jeden bez druhého ani nemohou fungovat. Je škoda, že si to mnoho podniků plně neuvědomuje. Proto řada středně velkých firem nevnímá marketing jako skutečnou hodnotu, do které se vyplatí a je nutné investovat.

Podobně jako řada odvětví byznysu, podléhá i moderní marketing novým trendům. Není tedy rozumné čerpat nebo se dokonce zaměřovat na marketingovou strategii minulého století. Jestli se vám tedy nevyplácí investice do marketingu, možná stojí za úvahu, jestli právě vy nesetrváváte v těchto zažitých stereotypech minulých let. „Majitelé většinou argumentují, že jim taková propagace v 90. letech fungovala. Dnes na ni bohužel už lidé neslyší,“ poznamenává manažer David Kratochvíl z J.I.P. pro firmy s.r.o., který již řadě středně velkých podniků pomohl vytvořit úspěšnou marketingovou strategii. Je nutné si uvědomit, že se stále větší množství vašich potenciálních zákazníků přesouvá do virtuálního prostředí. Jsou obory, kde lidé hledají služby pouze přes internet. Co z toho plyne? Nebýt v dnešní době v on-line prostředí, nemít web, účet alespoň na jedné sociální síti apod. se rovná v podstatě řízené podnikatelské sebevraždě. A je popravdě jedno, čemu jste se věnovali nebo chtěli věnovat.

Konkurence marketing jistě využívá

Doba, kdy stačilo mít kamenný obchod či prodejnu s vyšperkovanou výlohou, je dávno pryč. Dnešní zákazník, než otevře vaše dveře, je bombardován například na Facebooku minimálně pěti vašimi konkurenty. Samozřejmě, že si produkt, o který má zájem, prohlédne v pohodlí domova ze všech možných stran. Přečte si zajímavé recenze, doporučující články a podrobné informace o produktu. A když mu ještě konkurence nabídne expresní dopravu až do domu, co myslíte, otevře právě vaše dveře? Sami asi cítíte, že odpověď je jasné NE. Přitom můžete v ten moment disponovat mnohem vyšší kvalitou a třeba i výrazně nižší cenou.

Marketing pochopitelně stojí peníze. Tento fakt je pro některé majitele natolik nepříjemný, že do své propagace vůbec nechtějí investovat. Dobrá marketingová strategie však respektuje možnosti podniku. Vždy musí vycházet z obchodních cílů společnosti, podle nichž vedení sestaví marketingový plán s konkrétními kroky a stanoví si jasně definovaný budget. Takto nastavená strategie má veliký potenciál k úspěchu. Nejde již o chaotické vynakládání peněz na předem nepromyšlené pobídky. Naopak. Zvolené kroky lze jednoduše sledovat, měřit a vyhodnocovat a následně podle vývoje hledat ten nejlepší směr za uspokojením potřeb vašich klientů.

„Obvykle si nás volají firmy, které již, obrazně řečeno, leží jako pacient na lůžku. Již vyčerpali všechny své možnosti. Proto musíme dobře zanalyzovat jejich situaci. Správně nastavený marketing je jednou z cest k uzdravení. Stačí se podívat na úspěšné firmy. Nenajdete mezi nimi žádnou, která by neměla marketingovou strategii. To dokládá, že je i taková činnost přirozenou součástí našeho byznysového života,“ vysvětluje David Kratochvíl.

Předběhněte konkurenci prací na sobě

Vstoupit na internet s produktem je první krok, který musíte udělat. Vedle vás to však učinila spousta dalších prozíravých podnikatelů. Tím se výrazně rychleji zvyšuje konkurenční napětí. „Podnikatelé by měli až paranoidně sledovat ostatní a hodnotit nabídku konkurence,“ upozorňuje David Kratochvíl.

Cílem vaší firmy by měla být snaha předběhnout ostatní a ukázat jim záda. Pomůže vám, pokud si uvědomíte své silné stránky a ty budete denně rozvíjet. Že se vám to daří, poznáte podle chování konkurence, která se vás pak bude pokoušet napodobit. „Např. Nespresso je příkladem takového lídra na trhu. Dokonce prohráli soud a musí se smířit s tím, že tu jejich kapsli může vyrábět kdokoli jiný. Ale nerezignovali a především v marketingu se snaží jasně komunikovat, že jejich produkt nabízí mnohem lepší zážitek, než u konkurence,“ říká David Kratochvíl z J.I.P. pro firmy s.r.o.

Nemáte tedy prohráno, pokud váš produkt zařadí internetové srovnávače mezi dražší zboží. I Čech, silně orientovaný na cenu, dokáže nakoupit dráž, pokud mu vysvětlíte, proč by to měl udělat. Dalším krokem je zjistit zákazníkovy preference a těm pak svoji nabídku přizpůsobit.

Nejen internetem žije byznys

Ne všechny marketingové postupy překonaly nové trendy. Vynaložit tedy veškeré prostředky do on-line marketingu by nemuselo být tak efektivní jako zvolení pestřejšího portfolia. Vždy by mělo jít o soubor aktivit, ať už jde o calling, obsahový marketing či práci obchodních zástupců. „Volba aktivit pro zvýšení efektivity marketingu je u každé firmy individuální. Řídí se i podle obratu. Pokud majitel nemá na zaplacení obchodníka, musí se bez něj ještě obejít,“ dodává David Kratochvíl.

Zdroj: Marek Chvátal, Pořadatel konference MILCON